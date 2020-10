L’appel du PDG-RDA à ses militants : ‘’que chacun vote sa conscience’’

A moins de 24 heures de l’élection présidentielle qui met aux prises 12 candidats dont le président sortant Alpha Condé qui brigue un 3è mandat, le PDG-RDA, ancien parti au pouvoir, a demandé dans une déclaration, à chacun de ses militants de ”voter selon sa conscience’’…

Peuple de Guinée ;

Militantes et militants du PDG-RDA ;

La Direction Nationale du PDG-RDA constate avec regret la tournure que prennent les évènements actuels du pays, il suffit de voir de près l’attitude honteuse de cette classe politique rétrograde, entrainant le pays dans des violences électorales intolérables qui n’honorent pas notre digne Nation, encore moins sa glorieuse histoire.

Nous tenons à manifester toute notre compassion aux compatriotes qui ont subi les effets notoires de la manipulation ethnique tant au Fouta Djallon qu’en Haute Guinée, tout en exigeant que les pertes en vies humaines et autres dommages subis fassent l’objet d’enquêtes sérieuses et rigoureuses, de sanctions exemplaires et de réparations conséquentes.

Peuple militant de Guinée, l’histoire du PDG-RDA nous enseigne qu’à chacune des étapes de la vie de la Nation, une analyse profonde, rationnelle et cohérente doit être faite pour contextualiser les problématiques dans le parcours de celle-ci et envisagé de façon responsable son progrès harmonieux et équilibré.

Malheureusement la majeure partie des formations politiques guinéennes se soucient peu du devenir de cette grande Nation qui pourtant a arraché une victoire d’anthologie le 28 Septembre 1958 par le Peuple de Guinée qui était organisé et dirigé par le PDG-RDA et ses dirigeants sous la bannière du Président Ahmed Sékou Touré.

Aujourd’hui, la vie de la Nation inquiète par des divisions ethnicistes, régionalistes, népotistes, clientélistes , bassement opportunistes et démagogiques, toutes enfoncées dans une gouvernance aléatoire…

Cette inconscience manifeste avilit ses auteurs et en réalité constitue la consécration d’une série d’agissements rétrogrades sabotant les droits du Peuple, bafouant ses intérêts et compromettant sérieusement son avenir.

Le PDG-RDA, fidèle à sa tradition de bâtisseur de la Nation, a toujours dénoncé les tares et travers qui minent le fonctionnement rationnel de notre société. La Démocratie intégrale, inclusive et participative dont le Peuple jouissait sous le régime du parti du Peuple a si fortement régressé aujourd’hui que le Peuple et sa Nation se voient entrainer dans une spirale régressive dangereusement prononcée.

L’analyse de nos constats ainsi que les propositions consignées dans la série de Déclarations et de prises de position répétées à cet effet en font foi. En effet, le PDG-RDA ne jouera aucune partition dans quelques plans de dislocation de la Nation, au contraire nous nous y opposerons au corps défendant. Les militants sont plus que jamais déterminés, et le Peuple ne s’attend pas à moins de notre part.

Par rapport à l’élection présidentielle en cours, la Direction Nationale du Parti a pris la décision de ne pas présenter un candidat. Cette décision n’est pas une option de démission loin s’en faut, mais plutôt une vision qui caractérise nos valeurs de paix et surtout d’option politique qui reflète notre engagement vis-à-vis du Peuple et la disponibilité de faire avec les autres formations politiques désireuses de participer à la performance de la Démocratie populaire participative et en fin, au développement harmonieux de notre pays.

C’est pourquoi la Direction Nationale du PDG-RDA s’est résolue à l’opportunité de l’ouverture d’alliance électorale pour celles des formations politiques qui le souhaitent, afin de donner une place de choix à la paix par l’exercice total de la Démocratie populaire.

Certes encore une fois nous n’avons pas été écoutés et encore moins compris. Le PDG-RDA reste cependant ouvert et appelle avec ferveur à une collaboration franche, sincère et loyale avec tous ceux désireux de s’associer à notre Parti sur la base des valeurs bien connues de celui-ci, afin de renforcer et de garantir la survie de l’arbre éternel du progrès qu’ensemble nous avons déjà planté depuis 1958.

Le constat amer enregistré par la suite de cette bienveillante démarche prôné par la Direction Nationale du Parti est sa malheureuse rencontre avec des actes subversifs et pernicieux de déstabilisation entrepris par des cadres de partis prétendument alliés, engagés dans la course des présidentielles en cours. Ainsi, nos militants et responsables, surtout à l’intérieur du pays, sont indument sollicités afin qu’ils rallient la cause de ces partis tout en ignorant les dispositions et recommandations du Bureau Politique National du PDG-RDA.

A ces cadres nous réaffirmons s’ils ont tendance à l’oublier, que les militants Sylis de notre Parti emblématique ne sont pas une marchandise à vendre ou à acheter.

Aucun groupe ne peut et ne doit prétendre être la Nation à l’exclusion des autres. C’est là une aberration. La qualité de la gouvernance nationale se mesure par rapport à l’équilibre interne de toutes les composantes de la Nation et à leur engagement commun à défendre l’unité et l’intégrité de celle-ci et à y promouvoir le progrès social et démocratique. Rien de plus rien de moins.

Notre Nation, celle du 28 Septembre et du 22 Novembre est une et indivisible. Tous ceux qui, sous des prétextes ou d’autres, travaillent à saper les bases de notre Unité Sacrée paieront cher par l’ultime verdict du Peuple souverain, confirmant le jugement implacable de l’histoire.

Assurée du haut niveau de conscience nationale et de responsabilité des militants du PDG-RDA, la consigne de vote de la Direction National du Parti à leur endroit pour les présidentielles du 18 Octobre 2020 est que chacun vote sa conscience.

La Direction Nationale exhorte tous et chacun de rester plus que jamais mobiliser et de renforcer l’organisation autour du programme et des mots d’ordre du Parti, car à l’évidence, les défis à relever sont de tailles.

Nous y parviendrons parce que nous sommes le Parti du Peuple Africain de Guinée. Nous y parviendrons car le Peuple de septembre est invincible.

Vive l’Unité Nationale !

Prêts pour le progrès Social et Démocratique !

Conakry, le 16 Octobre 2020

Mohamed Touré

Le Secrétaire Général

P/O Honorable Oyé Béavogui

Le Secrétaire Général par Intérim