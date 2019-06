L’application terrifiante qui déshabille virtuellement n’importe quelle femme

L’application DeepNude, terrifiante, vient d’être mise hors ligne par son concepteur : “Le monde n’est pas prêt”. Et on espère qu’il ne le sera jamais parce que c’est la porte ouverte au chantage et à l’humiliation.

DeepNude a la capacité de déshabiller virtuellement n’importe quelle femme. Il suffit d’uploader une photo d’une femme habillée pour obtenir son pendant sans vêtements. Moins la femme porte de vêtements, plus la photo de sa version nue est réussie.

Dans un tweet, le concepteur de l’application a expliqué avoir “sous-estimé l’impact” de son invention : “On n’a jamais pensé que ça allait devenir viral. Je ne suis pas un voyeur, je suis un fan de technologie. Je travaille constamment à améliorer l’algorithme. Je voulais juste en tirer un peu d’argent. Si vous passez quelques heures sur Photoshop, vous aurez le même résultat. Si je n’avais pas trouvé l’idée de cette application, quelqu’un d’autre l’aurait eue”, jure celui qui se cache sous le nom d’Alberto.

Pour Katelyn Bowden, PDG d’une entreprise qui lutte contre le revenge porn, cette application est horrible. “Vous pouvez donc devenir une victime sans même avoir mis une photo de vous nue.” Pour Danielle Citron, professeure de droit à l’Université du Maryland, “même si ce n’est pas votre sexe, d’autres penseront que c’est le vôtre. Une victime de deepfake m’a dit un jour : J’ai l’impression que des milliers de personnes m’ont vue nue. Ce corps ne me ressemble plus.”

DeppNude a utilisé plus de 10.000 photos de femmes nues pour mettre au point son algorithme. Afin de rendre l’ensemble aussi réaliste que possible, des facteurs comme la taille des seins, les mamelons et les ombres jouent un rôle crucial.

Source : 7sur7