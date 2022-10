L’application YMoney (ymo) lancée en Guinée : dépôt et retrait 0 gnf !!!

Dans le cadre du renforcement de l’inclusion financière en Afrique et notamment en Guinée, la FinTech a officiellement lancé ses activités sur toute l’étendue du territoire national guinéen. La cérémonie de lancement de son application s’est déroulée ce mercredi 26 octobre, dans un grand réceptif hôtelier de Conakry, en présence du conseiller du premier ministre en charge du secteur privé, du 1er vice-gouverneur de la banque centrale de la république de Guinée (BCRG), des responsables de Ymo et de plusieurs autres invités.

Ymo est une solution d’inclusion financière créée depuis 2019 par un guinéen résident en France. Elle est destinée aux populations africaines sur le continent africain tout comme la diaspora de France et d’Europe. 100% numérique, l’application Ymo est une solution de paiement qui facilite les démarches d’envoi d’argent, le règlement de dépenses et de factures à travers un téléphone mobile et de façon instantanée.

Abdoulaye Barry, fondateur et président directeur général de YMoney indique que l’application ymo est d’une part, une solution à la problématique de l’inclusion financière à laquelle est confrontée la diaspora guinéenne de France et d’Europe. Et d’autres parts, pour faciliter le transfert d’argent à l’intérieur de la Guinée.

Abdoulaye Barry, fondateur et PDG de Ymo

« ymo est une réponse aux attentes de nos compatriotes guinéens, qu’ils vivent à l’étranger ou qu’ils soient restés au pays. La diaspora africaine de manière générale est le premier bailleur de fonds du continent africain. Or, pour nous, encore en 2022, il est extrêmement compliqué d’envoyer de l’argent à nos parents. Donc, Ymo a été d’abord une première réponse à cette problématique. Et aujourd’hui, nous avons entendu l’appel de nos concitoyens qui vivent en Guinée pour leur apporter une alternative crédible, fiable, sécurisée, à des tarifs justes pour répondre à la problématique d’inclusion financière. Je parle du fait d’envoyer de l’argent de Pita à Labé, de Conakry à Yomou et ce, de manière instantanément sans avoir à se déplacer », a déclaré Abdoulaye Barry avant d’ajouter : « Chez nous, les dépôts et les retraits dans votre compte sont totalement gratuits. Et les transferts ne dépasseront jamais 1% du montant que l’utilisateur souhaite envoyer ».

Le premier vice-gouverneur de la BCRG, présent à la cérémonie a tenu à féliciter les promoteurs et les investisseurs de ymo pour avoir cru à la Guinée et de leur volonté de participer à l’accroissement de l’inclusion financière dans le pays. Pour accompagner la dynamique de ymo, Elhadj Mohamed Lamine Conté soutient que la BCRG va renforcer et adapter son cadre règlementaire à l’évolution de la technologie.

Elhadj Mohamed Lamine Conté, premier vice-gouverneur de la BCRG

« L’évènement qui nous réunit aujourd’hui témoigne de l’engagement de la banque centrale et des plus hautes autorités de la transition à offrir un cadre propice au développement des services financiers numériques. La particularité de ymo réside en sa capacité à promouvoir les paiements transfrontaliers. Ce qui constitue un atout pour notre pays en terme de mobilisation des ressources à travers de nombreux guinéens qui résident à l’étranger. Nous espérons qu’avec l’arrivée de ymo en Guinée, à côté d’autres établissements de monnaie électronique qui existent déjà, l’écosystème du paiement mobile va se renforcer au bénéfice des populations. Pour accompagner cette dynamique, la banque centrale va naturellement renforcer et adapter son cadre règlementaire à l’évolution de la technologie », a souligné Elhadj Mohamed Lamine Conté, 1er vice-gouverneur de la BCRG.

Longtemps confronté à la problématique d’envoi d’argent en Afrique, Yann Chapuit estime que ymo est une solution pour les transferts d’argent qui va améliorer l’expérience utilisateur.

« Chacun a investi depuis plusieurs pays. On a investi depuis la France, depuis la Guinée, depuis l’Allemagne, depuis la Suisse, chacun pour des raisons différentes. Moi, j’étais confronté mon épouse étant béninoise, j’ai été confronté aux problématiques de transfert d’argent depuis de nombreuses années et on a également des sociétés en Afrique, on devait envoyer des salaires. C’était très compliqué. La solution va je pense améliorer grandement l’expérience utilisateur. Et déjà aujourd’hui, on peut envoyer pour moins de cinq minutes de l’argent depuis l’Europe vers la Guinée. Et on peut faire des transferts Guinée vers Guinée. On peut faire des paiements. C’est une grosse plus-value d’avoir un nouvel acteur et en plus guinéen. Moi, je suis fier d’avoir participé à ce lancement », a dit Yann Chapuit.

Pour le conseiller du premier ministre en charge du secteur privé, ymo est un outil qui contribuera au « développement du secteur privé guinéen et de permettre d’impliquer les guinéens dans le développement socioéconomique de la Guinée à travers les investissements nationaux et internationaux ».

Thierno Ilyassa Baldé a assuré la disponibilité du gouvernement guinéen d’accompagner toutes les initiatives privées qui créent de la valeur et de l’emploi.

Ymo est une solution qui est présente dans 27 pays européens, en Guinée et ouvrira très prochainement dans les pays francophones de la sous-région ouest africaine. En Guinée, il y a environ 700 points de vente disponibles et qui vont augmenter très prochainement.

Fiable, rapide, simple et sécurisé, l’application ymo est téléchargeable gratuitement sur IOS ou sur Android. Les services ymo peuvent être utilisés sans smartphone et sans connexion internet. Ils peuvent être utilisés à travers une carte ymo.

Sadjo Bah