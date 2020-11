L’Arabie saoudite, le Qatar et Koweït félicitent le président Alpha Condé

Le président Alpha largement réélu dès le 1er tour avec plus de 59% des voix continuent d’enregistrer des messages de félicitations.

Trois pays arabes le Qatar, le Koweït et l’Arabie saoudite ont adressé leurs chaleureuses félicitations au président guinéen. Pour le dernier pays, grande puissance du Moyen-Orient, c’est Son Altesse Royale le Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince Héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense qui a signé le message de félicitations.

Depuis la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, une trentaine de pays africains, européens et asiatiques ont félicité Alpha Condé. Parmi eux, la fédération de Russie, la Turquie, la Chine, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Ghana et également les organisations africaines que sont l’Union africaine et la Cedeao.