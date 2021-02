L’artiste Abdoul Jabbar s’en va !!!

L’artiste reggaeman guinéen Abdoul karim Diallo Alias Abdoul Jabbar arrête définitivement avec la musique. Le célèbre Jabbar a rendu l’âme ce vendredi à l’hôpital sino-guinéen des suites de maladie.

Selon une note de lagrosseradio, le défunt, auteur, compositeur, interprète, Abdoul JABBAR est une des étoiles montantes du reggae guinéen.

Né dans la petite ville de Fria, Alpha Yaya DIALLO grandit au travers d’une culture musicale forte. Arrivé à la capitale Conakry à l’âge de 10 ans, il intègre aussitôt le groupe de danse ABC de Dixinn. En 1994, il empreinte la voie du rap et crée son premier groupe Libre Avo-k avec DJ Vigor (Richard Thea). En 1997, son style évolue, il monte SPEED GOYS avec Sacko Fofana. En 2000, il crée DOUGOU FAGA. Puis Abdoul JABBAR rejoint le groupe STAFF HOMOGENE en 2001. Ses nombreuses rencontres professionnelles lui permettent d’accéder aux premières parties de concert de dire… Après l’étonnant album TOULIGBELI en 2005, puis LE BAS PEUBLE en 2007, ABDOUL JABBAR interpelle avec son album AFRIKA produit par Brummel Yansané Network Bytes (studio KANIYA RECORDS) en 2008. Il enregistre le titre Kuma avec la participation de Tiken Jah FAKOLY et de Jean-Baptiste DOBIECKI (arrangé par MANJUL à l’HUMBLE ARK RECORD à Bamako). En 2010, il sort son 4ème album CHANGEONS D’ESPRIT.

Abdoul JABBAR est un artiste virtuose et engagé. Il est un porte-parole du peuple africain, il chante l’amour, la beauté et les souffrances de la vie africaine, et l’homme dans son universalité. Il dénonce les injustices et prêche pour la non-violence. Ses paroles sont en soussou, français, malinké, poular, anglais… Il s’inspire de la musique traditionnelle africaine, de l’afro-beat, du reggae-roots, du jazz et des musiques urbaines mondiales.

