L’artiste Ans-T Crazy annonce la sortie officielle de son 2è album intitulé « SURNATUREL »

L’artiste Ansoumane Traoré alias Ans-T Crazy, artiste chanteur, chorégraphe, auteur compositeur, danseur, auteur du tube « C’est sa tête, et de l’album « Danse no limite » a annoncé, ce lundi 3 janvier 2022, à travers une conférence de presse au chapiteau du palais du peuple, la sortie très prochainement de son deuxième album, composé de 14 titres, qui sortira en plusieurs phases, notamment, des séries de conférences, un concert VIP et un concert grand public, qui sera suivi des tournées dans 10 villes de l’intérieur du pays.



Devant plusieurs journalistes, des fans mais aussi certains artistes ( Oudy 1er, Lil Sacko, Abdoulaye Mbaye), Ans-T Crazy a fait savoir que ce nouvel album devrait sortir depuis 2020 mais malheureusement cela a coïncidé à l’arrivée du Coronavirus. Suite à ça, ils ont décidé d’attendre parce qu’il n’avait pas le choix.

« Aujourd’hui, on va vous parler du nouvel album « SURNATUREL » qui est un album de 14 titres, un album de couleurs mais rempli de création. Un album dans lequel tu peux retrouver de l’Afro, du Reggae et un peu du Dance Hall. Cet album sera dédicacé le 6 mars prochain à l’esplanade du Palais du Peuple. », a-t-il expliqué. Avant de rappeler ceci : « Vous savez pourquoi à chaque fois que je sors un album ça a réussi ? C’est parce que je donne mon moi à la nature, je n’aime pas faire ce que les autres font…Dans ce nouvel album, il y a des featurings à l’international mais aussi avec des artistes locaux, parce qu’il faut qu’on se considère », a-t-il précisé.

Pour sa part, le coordonnateur d’Alby Angency, Lassiné Koné et le manager de l’artiste, a dans son discours de circonstance fait remarquer ceci : « Nous sommes arrivés à un monde où nous devons quitter l’art pour l’art, pour qu’on aille à l’art pour le business. Nos amis de la sous-région, à savoir la Côte d’Ivoire, ont compris cela. Il faut que nous aussi nous comprenions ce concept là. »

Poursuivant, il a dit : « cet album de 14 titres est issu de son imagination, qui est partie d’un constat par rapport à tous les maux, à toutes les problématiques auxquels sa société, son pays natal, la Guinée, est confrontée. Mais au-delà de ça, l’album fait part de toutes ces réalités que les Africains rencontrent dans leur quotidien. Nous avons prévu de le sortir en différentes phases. La première phase commence par cette conférence de presse,…L’album proprement dit va sortir le 25 février 2022, sur toutes les plates-formes légales qu’on connaît. Ensuite, il y aura un concert VIP, le 5 mars 2022 dans un réceptif hôtelier de la place. Et ensuite il y aura un grand concert à l’esplanade du Palais du Peuple le dimanche 6 mars 2022. »



Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08