L’artiste Binta Laly dément : « je n’ai pas donné l’argent à Maz, ni à Oudy 1er »

Au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animé ce jeudi 1er septembre, l’artiste Binta Laly Sow, accompagnée de son manager, de l’artiste Oudy 1er et de Yakhoum Sékou, la conceptrice du titre « Bhouloun N’Djouri » a apporté un démenti par rapport à la perte de l’enveloppe que le président de la République lui a offerte. Et du coup, lave l’honneur de ceux qui l’ont accompagné chez le président.

Elle avoue clairement n’avoir remis cette enveloppe, ni à son manager, ni à Oudy 1er puisque ce sont eux qui étaient avec elle ce jour. « Je remercie le colonel Mamady Doumbouya. C’est la première fois qu’un président de la République me dis Binta Laly, tiens je te donne une voiture. Ça, c’est le colonel Mamady qui l’a fait, à travers les bonnes personnes […]. Ce que je peux vous dire, quand j’ai reçu l’enveloppe, un jeune venu de nulle part, m’a trouvé chez moi et il était sur une moto, qu’il est venu du Liberia pour me voir. Moi, je ne le connais pas. Dieu faisant, il est parti. Mais je peux vous dire que je remercie Oudy 1er et Moussa Moïse, Mamoudou Maz et le conseiller… Je n’ai pas donné à Maz, ni à Oudy 1er J’ai reçu l’argent dans une enveloppe, j’ai donné à quelqu’un pour qu’il garde pour moi parce que j’ai estimé que je ne peux pas garder cet argent chez moi pendant que tous les guinéens me regardent et disent que je suis devenue milliardaire parceque je suis avec le président. Ce que je peux dire aux gens, que personne ne pense que j’ai donné l’enveloppe à quelqu’un et que moi je dise que je ne sais pas à qui j’ai l’ai remise. Moi je n’aime pas ça, et je n’aime pas accuser. C’est à moi même qu’on a remis l’enveloppe, mais jusqu’à maintenant, je ne connais pas la somme qui est dedans.. », a clarifié Binta Laly Sow.

Selon son manager, Cette histoire d’enveloppe cachée, c’est Binta Laly même qui l’a voulu ainsi puisqu’elle ne se saurait pas se sentir en sécurité. « Je crois qu’on apprend pas le singe à faire des grimaces. Cette histoire de 100 mille dollars, je vous dit d’abord le montant que vous avancez est erroné. Soit ce qu’il a donné est moyen que ça ou plus que ça. Si vous voulez le savoir, vous connaissez la source. Allez-y auprès des personnalités. Demandez-les combien le président a offert à Binta Laly ? Je dis avec précision, l’enveloppe, le président l’a remis dans les mains de Hadja Binta Laly. De nos jours, pour vous dire où est l’argent, ni elle ,ni moi, ne vous le dirons. Pour des mesures de sécurité, il faudrait la jurisprudence. Donc pour l’instant, c’est ce que je puis vous dire. Croyez moi, cette histoire d’enveloppe cachée là, c’est juste elle qui a voulu dire ça. Parce que, si elle affirme là-bas que moi j’ai reçu l’argent, je l’ai gardé ou envoyé dans mon compte bancaire, on peut venir l’a prendre en otage », a expliqué Mamoudou Maz.

Prenant la parole, Oudy 1er, l’un des accusés dans cette affaire d’enveloppe cachée a d’abord remercié le Colonel Mamady Doumbouya, président de la transition pour ce geste à l’endroit de Hadja Binta Laly Sow.

Et de se défendre contre ses détracteurs : « Le cas principal de notre maman Hadja Binta Laly, il y avait d’autres artistes qui étaient dans des situations précaires. Le président nous a dit de nous impliquer dans cette histoire de paix et de réconciliation, au moment des assises nationales. C’est dans cette optique que moi j’ai eu plusieurs rencontres avec Hadja Binta Laly Sow, qui est venue pour demander mon aide pour son toit. Donc, nous avons essayé à plusieurs reprises d’avoir rendez-vous avec le chef de l’Etat vu son emploi du temps très chargé, Dieu nous a fait grâce ce mardi, il a accepté de nous recevoir. La maman se trouvait à Fria. Quand j’ai reçu l’appel le soir, j’ai appelé son manager. Donc, c’est tôt le matin qu’elle a pris le taxi pour rejoindre Conakry. C’est ainsi qu’elle est venue dans mon bureau avec son manager. On est parti rejoindre Moussa Moïse, le directeur d’information de la présidence. Quand nous sommes arrivés, le président était en audience. On a passé toute la journée à la présidence jusqu’aux environs de 20 heures. On nous a même annoncé à la dernière minute que ce n’était pas possible que le président puisse nous recevoir parce qu’il se faisait tard et qu’il avait déjà d’autres rendez-vous. C’est en sortant de la présidence, le président était dans la cour, il m’a aperçu, c’est là qu’il m’a appelé, il m’a dit Oudy, viens. Donc, je suis venu vers le président avec maman Binta Laly. Dès qu’il a vu maman Binta Laly Sow, il a attrapé sa main, on est remonté dans son bureau. La suite, je tiens vraiment à remercier cet homme au grand cœur. Parce qu’il a été très sensible au cas Binta Laly. Moi personnellement, au nom de l’UNAGUI, au nom de tous les artistes, je remercie le président de la République », a indiqué Oudy 1er.

Et d’ajouter plus loin : « Nous sommes malheureusement très déçus. Moi personnellement, de voir d’autres personnes transformer l’information sur les réseaux sociaux au lieu d’encourager l’action. Je pense qu’avant mon intervention, il y a des gens qui avaient entrepris un projet pour accompagner Hadja Binta Laly Sow. A qui je dis félicitations et grand merci. Moi, je n’ai fait peut-être qu’augmenter sur ce qu’ils avaient déjà fait, le mérite les revient. Si Dieu m’a donné la chance d’être la personne qui a pu ouvrir les portes de la présidence, je dirais alhamdoulilaye. Parce que l’objectif principal, c’est aider cette dame. Donc, si nous arrivons tous à faire en sorte que cette dame puisse avoir le sourire, je pense qu’on a un combat commun. Ce n’est pas un combat de Oudy 1er seul. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c’est un rien parceque mon objectif principal, c’est le sourire de cette femme. D’ailleurs, c’est l’occasion pour moi de lancer un appel solennel à toutes les bonnes volontés. Monsieur le chef de l’Etat, le colonel Mamady Doumbouya a donné le pas. Il est encore temps que nous venions en aide à cette femme. Parce que l’objectif principal, c’est de lui venir en aide, de lui trouver un toit. Le président a offert une enveloppe symbolique qu’il a remis à main propre à Hadja Binta Laly Sow, qui est à côté de moi, son manager à côté, le directeur de communication était là, le conseiller personnel du président était là, les images sont là. L’enveloppe a été remise à Hadja Binta Laly Sow. Moi Oudy 1er qui suis devant vous, je ne sais même pas combien il y a dans cette enveloppe. Je ne connais pas le montant qui est dans cette enveloppe parce que ce n’est pas ce qui m’importe. Ce qui m’importe, c’est surtout la bonne action du président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya. Hadja Binta Laly, où elle est, l’argent qu’on l’a donné, est sur son propre compte. D’après ce qu’elle m’a dit. Donc, vous pouvez continuer à lui apporter votre aide », a souligné Oudy 1er

Avant la fin de la conférence, l’artiste Oudy 1er a annoncé qu’il offre à Binta Laly un album complet. Et selon le manager de l’artiste Binta Laly, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a lui aussi promis de faire quelque chose pour le projet « Un Toit pour Binta Laly »

Christine Finda kamano

