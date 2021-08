L’artiste M’Boma, auteur du tube “touba & oundougal” menace de traduire en justice ses détracteurs

L’artiste, chanteur, M’Boma Barry, auteur des chansons “wadouh ha Yonnä” et “Touba & Oundougal” et bien d’autres tubes en langue “poular” fait parler de lui tant sur les réseaux sociaux que sur la place publique, à cause de ses tubes vu par bon nombre des citoyens comme de chansons “vulgaires”. Des Ong féminines de la place ont alerté sur le contenu de ses chants qui incitent à la “pédophilie”

Ce Jeudi 12 août, à travers une vidéo publiée sur Facebook, l’artiste M’BOMA a mis en garde (en langue poular) toute personne qui s’acharnerait sur lui. Ca,r selon lui, il n’a rien fait de mal dans ses chansons.

“Hier, j’ai vu une publication faisant mention qu’on recherche M’Boma. Qui peut rechercher quelqu’un qui n’est pas caché ? Donc pour couper court, j’ai une information venant directement du BGDA. Donc si je vois une publication de quelqu’un soi-disant M’Boma est recherché, au nom de Dieu le Clément, la justice nous départagera, pour qu’il me montre ce que j’ai fait pour que la justice me recherche”, a-t-il indiqué

Poursuivant, M’Boma hausse le ton contre les gens qui tentent de noircir son œuvre sur les réseaux sociaux.

“À partir d’aujourd’hui, si je vois sur le compte de qui que ce soit que M’Boma est recherché, la justice nous départagera…Si vous voyez quelqu’un faire des publications de ce genre, envoyez-moi son identifiant, je vais lui montrer sa place”, menace-t-il.

Pour finir, il informe par la même occasion la sortie de son nouveau son “Tawou Sidha Hidhinmi” qui veut dire “m’aimes-tu ?”

Mamadou Yaya Barry

