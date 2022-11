L’artiste nigérienne Tichou chante pour Toumba : « quelqu’un qui jure sur le Coran dit la vérité »

La chanteuse nigérienne, conceptrice du morceau « Toumba » a livré ce mardi 15 novembre, les raisons pour lesquelles elle a chanté pour le commandant Aboubacar Diakité alias « Toumba », inculpé dans les événements douloureux du stade du 28 septembre 2009.

La jeune chanteuse, actuellement à Bamako, lla capitale malienne qui a un coup de cœur pour les Guinéens à cause de son admiration pour Toumba, travaille dans une entreprise en tant que transitaire…

Celle qui se fait appeler Tichou IN Niger sur le réseau social Facebook a fait savoir dans l’émission « Mirador » de la radio FIM FM, qu’elle a compris à travers les propos de Toumba à la barre qu’il est un grand homme et qu’il aimait beaucoup son pays.

« D’abord, la Guinée est un pays que j’aimais beaucoup, que j’admire beaucoup et comme j’aime beaucoup la Guinée, j’ai suivi avec intérêt ce procès, c’est cela. Toumba Diakité, c’est quelqu’un que je respecte beaucoup, que j’admire beaucoup […] Lors du procès, j’ai été émerveillée par son courage face aux avocats et surtout sa foi. Moi, je suis croyante, je crois au coran, je sais que quelqu’un qui jure sur le coran dit la vérité. On ne peut pas jurer sur le coran et mentir. Je me suis dit que Toumba, c’est quelqu’un qui est honnête, et c’est quelqu’un qui dit la vérité », a expliqué la chanteuse.

N’êtes-vous pas allée vite en besogne puisque le verdict n’est pas encore tombé? La nigérienne de répondre : « c’est mon cœur qui m’a demandé de chanter pour lui, parce que c’est quelqu’un que j’ai directement admiré, que j’ai directement aimé. Donc, je ne pouvais pas attendre, mon cœur ne pouvait pas me le permettre même. Moi-même, je suis allée au studio sans le savoir, j’ai chanté même sans le savoir. C’est par la suite que j’ai compris que j’ai chanté même pour Toumba ».

Pour finir, la chanteuse nigérienne n’exclut pas de venir en Guinée et éventuellement rencontrer l’ancien aide de camp du capitaine Dadis Camara.

« Très bientôt, Incha Allah peut-être pour un concert. C’est mon souhait, j’aimerais vraiment le rencontrer », a-t-elle dit.

Dans la chanson dédiée à Toumba, on entend la jeune chanteuse prononcer des propos tels : « je veux un mari comme Toumba, un père comme Toumba Toumba, un fils comme Toumba… »

Mamadou Yaya Barry