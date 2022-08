L’artiste Salif Keita soumet un projet pour  la naissance de la fédération Guinée-Mali !

Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a reçu le lundi 1er août 2022, l’artiste Salif Keïta qui est par ailleurs membre du Conseil national de Transition.

Au menu des échanges, le projet de parachèvement de la fédération qui unirait la Guinée et le Mali et que M. Keïta souhaite relancer.

Le Mali et la Guinée, dira l’ artiste, sont un même peuple et c’est ce que les premiers dirigeants Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré avaient compris. C’est pourquoi, ils avaient déjà entamé le processus de fédération. La Guinée et le Mali sont un même pays, qui a été divisé par la seule volonté du colonisateur, a déclaré M. Keïta avant de demander l’accompagnement du Chef du Gouvernement.

Le Premier ministre a félicité son hôte pour l’initiative, lui a promis l’accompagnement du Gouvernement. Le Premier Ministre a assuré à l’artiste de transmettre le projet au President de la Transition.

En prélude à la réalisation de cette initiative, l’artiste entend organiser une semaine artistique et culturelle à Kourémalé afin de consacrer l’Union des Peuples avant les actes politiques refondateurs.

Source : Primature Mali