L’artiste Tayc en concert à Conakry: « ça sera des bonnes choses”, promet-il au public mélomane guinéen 

En concert à Conakry les 14 et 15 mai 2022, l’artiste français d’origine camerounaise, a animé une conférence de presse, dans un réceptif hôtelier de Conakry pour mettre les bouchées doubles avant sa prestation ce soir au Chapiteau by Issa pour un concert VIP à 100,000 gnf et demain pour un concert Grand Public au Stade Petit Sory de Nongo où la rentrée est fixée à 50,000 gnf.

Présents dans la salle, les jeunes camerounais ont offert un portrait à leur compatriote Tayc en guise de reconnaissance. Le Président Directeur Général de Meurs Libre Production, organisateur de l’événement a, à sa prise de parole, remercié toutes les parties qui s’impliquent pour offrir un beau spectacle à la jeunesse guinéenne.

« L’objectif pour nous, c’est de pouvoir servir ce public et offrir à la jeunesse guinéenne en ce temps assez tendu de cette transition […] Soyez rassurés que nous avons envie d’offrir un beau spectacle aux Guinéens. Donc du coup on a emmené des lumières de jeux de la Côte d’Ivoire et des ingénieurs de Dakar », rassure Moussa M’Baye.

Surpris de cette sonorité musicale guinéenne et trop joyeux d’être en Guinée pour un double show, l’artiste de l’Afro Love Tayc a fait savoir qu’il ne ressent rien s’il ne chante pas de l’amour car il y a plein d’histoire autour de l’amour, dit-il.

« Je suis trop content d’être là, c’est l’une des rares fois quand j’annonce des concerts en Afrique je reçois autant de messages des Guinéens résidant ici, des Guinéens résidant en France mais aussi d’autres peuples, des Camerounais, des Martiniquais et Béninois. On me dit ça va être chaud là-bas. Je suis trop excité à l’idée de rencontrer le public guinéen », s’est-il réjoui, avant de promettre ceci: « ça sera des bonnes choses, de la musique, de la joie, du divertissement, de l’amour et et de la passion. Je vous attends au tournant comme vous m’attendez au tournant, ça va bien se passer»

Le PDG de MLP a pour finir rassuré la jeunesse guinéenne que toutes les dispositions sur les mesures sécuritaires sont prises en compte. « Il y a 26 Pickups qui sont mobilisés à peu près 200 personnes. Il y a les sapeurs-pompiers. On sait que c’est beaucoup de fans qui viennent. Ils seront là avec la Croix-Rouge. On a aussi Biz Sécurité aujourd’hui qui devient nos partenaires traditionnels depuis toujours qui sont autour de 300 personnes. Donc c’est une grande sécurité qui est prévue. On pense forcément à sécuriser non seulement ceux qui sont à l’intérieur du concert mais aussi ceux qui restent dehors pour que sa soit fluide. Nous avons travaillé là dessus. On est avec des professionnels »

Les partenaires financiers dont Orange Guinée, Winning Consortium Simandou, Soguibec, dont entre-autres ont rassuré de leurs implications pour un concert inédit pour le rayonnement de la culture guinéenne.

Mamadou Yaya Barry