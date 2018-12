L’artiste Zangué tourne le dos à Alpha Condé : ‘’j’ai vu des signes qui attestent que Sidya sera président en 2020” (vidéo)

Il était l’un des plus grands soutiens du candidat Alpha Condé lors des campagnes présidentielles de 2010 et 2015. Ses chansons tournaient en boucle dans les meetings et cérémonies du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir). Lui, c’est Ibrahima Sory Camara alias Zangué, auteur des chansons ‘’woulébaragnon’’ et changement touma barassé’’. Il décide finalement de tourner casaque après la maladie qui l’avait contraint en 2017 à rester à Dubréka, chez un guérisseur traditionnel.

Après un tour récemment chez Sidya Touré à qui il a apporté tout son soutien, Zangué a fait une vidéo dans laquelle il dit avoir vu trois signes qui attestent que Sidya Touré sera président de la Guinée en 2020. Regardez !!!

Mediaguinee