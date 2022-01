L’AS Roma de Diawara, favorite pour la Ligue Europa Conférence

L’AS Roma va devoir trouver la motivation nécessaire pour aller chercher une coupe d’Europe. En effet, malgré les critiques autour de la toute nouvelle compétition de l’UEFA, la Conférence League, les hommes de José Mourinho ont une occasion en or de garnir leur armoire à trophée pour la première saison de l’entraîneur portugais dans la capitale. Et les Romains sont favoris de la compétition.

José Mourinho transformera-t-il l’AS Roma cette saison ? Attendu comme un sauveur par les tifosi de l’AS Roma, l’entraîneur portugais arrive avec toute son expérience et ses titres pour redorer le blason du club de la Louve. Le technicien, qui a réussi partout où il est passé, rêve de s’imposer de nouveau en Italie, après avoir marqué l’histoire de l’Inter Milan il y a quelques années.

Le Spécial One a de l’ambition et les dirigeants lui donnent les moyens pour réussir puisqu’ils n’hésitent pas à sortir le chéquier pour permettre au Portugais de recruter des joueurs collant à ses idées. Tammy Abraham est recruté pour 40 millions afin de remplacer Edin Dzeko, parti à l’Inter Milan. Marash Kumbulla, de l’Hellas Vérone, signe aussi pour renforcer la défense centrale pour 26,5 millions d’euros, tout comme Roger Ibanez (9 millions). Matias Vina, Eldor Shomurodov (pour 17 millions d’euros) débarquent aussi. Enfin, Mourinho fait appel à son compatriote Rui Patricio pour garder les cages du club italien.

Clairement, les Giallorossi ont une bonne équipe pour pouvoir jouer les premiers rôles en championnat et pour le moment, ils répondent présents. Sixième de Serie A devant la Lazio ou la Fiorentina, l’AS Roma est seulement dépassée par les très gros du championnat ces dernières années : l’Inter Milan, le Milan AC, le Napoli, l’Atalanta Bergame ou encore la Juventus. Bien évidemment, il n’y a pas que les titulaires qui sont importants pour créer une équipe et jouer sur plusieurs tableaux, que ce soit la Serie A ou la Ligue Europa Conférence. En effet, José Mourinho peut et doit compter sur Amadou Diawara, le guinéen de 24 ans. Apparu à 8 reprises depuis le début de la saison, le milieu de terrain, passé par Saint Marin, Bologne et le Napoli, doit gagner sa place dans le XI de départ. Barré par la concurrence de Jordan Veretout, le milieu défensif dispose de belles qualités, qui pourraient bien être utiles durant l’année.

Du côté de l’Europa League Conférence, l’AS Roma est le club favori des paris sportifs foot. La cote d’une victoire finale des Romains est de 5,25 dans une compétition où les grosses équipes sont un peu manquantes. En effet, après les Romains, Leicester (5,50), l’Olympique de Marseille (6,25) ou encore le Stade Rennais (8,25) sont les autres formations favorites au titre. Il y a clairement une carte à jouer pour les Italiens afin de remplir l’armoire à trophée. Une victoire finale dans cette C4 permettra aussi de se qualifier directement pour la Ligue Europa la saison prochaine. De quoi motiver l’escouade de José Mourinho à disputer les rencontres de manière sérieuse. Avec, toujours, un titre à la clé.