L’Assemblée nationale prend une ”résolution” contre les coordinations régionales (acte)

Les députés lors d’une plénière ce mercredi ont adopté une résolution contre les coordinations régionales. Désormais, il leur est demandé d’éviter d’avoir des prises de positions politiques et partisanes et l’immixtion dans les questions judiciaires. Il est aussi demandé au chef de l’Etat de “complètement s’affranchir de l’implication des coordinations régionales et des organisations assimilées dans les affaires courantes de l’Etat, la formation du gouvernement et les nominations aux hautes fonctions administratives”…

Mamadou Yaya Barry, depuis l’hémicycle