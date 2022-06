Lasso Kourouma claque la porte du FNDT et charge Bogola : « ça risque de créer l’implosion »

Quelques semaines seulement après son lancement, le Front national pour la défense de la transition (FNDT), dont le coordinateur national est Keamou Bogola Haba, connaît déjà une première démission en son sein. Il s’agit de Lasso Kourouma qui a bien voulu se confier à la presse pour expliquer ce qui l’a poussé à prendre cette décision.

« Je suis un légaliste. Il y avait la promotion du FNDT, c’était la sensibilisation, c’était un mouvement citoyen. Mais au fur à mesure, on découvre le comportement immoral de certaines personnes alors que si nous continuons ça peut mettre l’huile sur le feu. Soit ça peut créer l’implosion sociale à la longue. Tout le monde sait que la création de la CRIEF est l’un des acquis du CNRD. Parce que ça avait été dénoncé à tous les niveaux, la corruption, la démagogie et autres. Donc, nous ne pouvons plus accepter d’évoluer dans cette démagogie. Bogola va dire pourquoi il y a eu la violence dans la zone forestière en Guinée aujourd’hui. Il dit que c’est la seule zone où on trouve 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Puis, il dit que la région enregistre des conflits communautaires, allant jusqu’à dire que des ethnies ont chassé d’autres sur leurs terres. Donc, là ça commence déjà à déraper par rapport à l’objectif visé. Donc, nous quittons complètement notre objectif. Parce qu’une fois qu’un bon politique, qu’un bon analyste sociopolitique passe à ce scénario, vaut mieux ne pas être dans une telle compagnie. Entre-temps, nous sommes partis à la présentation d’une antenne chez Bobodi à Kaloum. Et, là, le même Bogola, comme coordinateur national dit que tout le monde sait que les Peuls et les Soussous étaient très d’accord mais à l’arrivée d’Alpha Condé, les Peuls sont devenus l’ennemi à abattre de toutes les ethnies. Ça n’a aucun sensde ce que nous nous sommes assignés. Arrivés à Kankan aussi, le coordinateur de la Haute Guinée que nous avons choisi, Youssouf Kaba, connu sous le nom de Casus Kaba, on trouve déjà des banderoles. Pourtant on avait dit que ce n’était pas un mouvement de soutien, c’est un mouvement citoyen. Pas d’attroupement comme ça été dit par l’Etat. On va trouver ces banderoles là où c’est écrit ‘’AN di sée’’ (NDRL nous pouvons). Alors que Youssouf Kaba était un candidat indépendant à l’élection communale à Kankan. Donc, j’ai compris que j’étais en train d’accompagner quelque chose de caché. L’un est en train d’attiser les questions sociopolitiques et l’autre est en train de faire sa propre campagne. Donc j’ai dit non. (…). Au lieu que les gens se mettent à vilipender le RPG devant moi-même alors que je suis un cadre du RPG. Donc, ceux qui ont mis le RPG sur place à tous les niveaux, malgré la petite distance qui existait entre le professeur Alpha Condé, Dr Diané et les autres mais le RPG est notre création. Je ne peux pas laisser quelqu’un d’autre venir vomir sur ça », prévient Lasso Kourouma.

Elisa Camara