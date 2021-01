L’association des écrivains de Guinée chez l’honorable Damaro Camara

Dans le cadre de la promotion de la triade (écrivain, livre et lecture), le président de l’assemblée nationale guinéenne, l’honorable Amadou Damaro Camara a reçu en audience, ce lundi 04 janvier dans la salle des actes du palais du peuple de Conakry l’association des écrivains de Guinée.

Au cours de cette rencontre qui a pris une vingtaine de minutes, cette délégation des écrivains guinéens a mis l’occasion à profit pour soumettre son plan d’action opérationnel triennal (écrivain, livre et lecture) au patron de la 9ème législature guinéenne, Amadou Damaro Camara en vue d’un partenariat.

Au sortir de l’audience, le président de ladite association, Facely 2 Mara a déclaré: « nous avons été très heureux d’être reçus par le président de l’assemblée nationale et ses collaborateurs. On examine avec l’assemblée avec les possibilités de sa participation à la promotion de la triade écrivain, livre et lecture dans notre pays. Nous avons ensemble examiné les méthodes, les voies et moyens susceptibles d’être développés pour aboutir à cette merveilleuse promotion. Nous avons soumis dans ce sens notre plan d’action opérationnel triennal avec ces éléments… Et le président et ses collaborateurs ont très bien accueilli ce plan et promettent de tout faire pour que le plan devient opérationnel”.

Au nom de Damaro, la 1ère vice-présidente de l’assemblée nationale, Honorable Djalikatou Diallo a indiqué que « le président de l’assemblée nationale a promis fermement de s’impliquer et d’informer l’ensemble du bureau et les députés des décisions qui seront prises pour un partenariat fécond avec cette association des écrivains de Guinée. Il a aussi recommandé vivement que les écrivains de Guinée s’intéressent à l’histoire récente de la Guinée. Il est très important parce que la jeunesse ignore beaucoup de ce qui s’est passé même dans un passé récent. Ça peut nous permettre de corriger beaucoup de manquements. Et vraiment construire une République solide et émergente”.

Elisa Camara

+224654957322