L’Association pour l’Unification du droit en Afrique apporte un appui documentaire à la Commission Nationale OHADA de Guinée

L’Association pour l’Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) est une organisation à but non lucratif dont le siège est à Paris (France). Elle a pour objet de mobiliser des fonds pour le financement des activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du droit en Afrique).

Ainsi, l’Association vient de faire un don d’ouvrages OHADA à la Commission Nationale OHADA de Guinée (CNO Guinée). C’est le vendredi 22 janvier 2021 que, Monsieur Momoya SYLLA, Expert juridique, représentant de l’UNIDA/www.ohada.com en Guinée, a procédé à la remise de ce don (50 codes bleus OHADA) à Monsieur Pierre LAMAH, Magistrat, Président de la Commission Nationale OHADA de Guinée au siège de ladite Commission en présence de Monsieur Théophile Magloire Kaman KOUADIO, Magistrat et Président du Cercle OHADA de Guinée.

Au cours de la cérémonie de remise, le représentant de l’UNIDA, Monsieur Momoya SYLLAa, au nom des responsables de l’UNIDA/www.ohada.com, notamment la présidente Madame Fatou Seck DIALLO, félicité la Commission Nationale OHADA de Guinée pour ses différentes actions d’information, de vulgarisation, de sensibilisation et de formation en faveur des acteurs du droit en Guinée.

Le président de la CNO, Monsieur LAMAH, après avoir reçu les 50 codes bleus OHADA, a remercié l’UNIDA/www.ohada.com pour le soutien qu’elle ne cesse d’apporter aux Commissions Nationales OHADA en général et à la CNO Guinée en particulier.

Mosaiqueguinee.com