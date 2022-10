L’audio explosif dont tout le monde parle. « Cellou Dalein a proposé des gens à Doumbouya qu’il a nommés »

Après l’audio d’Alpha Condé à Abu Dhabi, celui attribué à Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Télécoms et porte-parole du gouvernement de la transition traitant Cellou Dalein Diallo de tous les noms est en passe de battre le record du document sonore le plus partagé entre Guinéens. Décryptage…

« Ma femme est partie voir Elhadj Cellou, mais on ne lui a même pas dit de prendre place »

« On a été incarcérés et à notre sortie de prison, personne ne m’a entendu me plaindre. Ni lui, ni sa femme, personne d’entre eux, n’est allé me voir en prison.

J’ai obligé ma femme à son arrivée d’aller le [Cellou Dalein Diallo] voir. Mais elle a dit qu’elle ne va pas partir. Ma femme est venue en larmes. Je lui ai dit, si tu ne vas pas voir Elhadj Cellou, faut plus revenir, me voir. Le lendemain, elle est partie le voir, mais on ne lui a même pas dit de prendre place. Après que Cellou lui a tendu 500€, elle a répliqué en disant qu’elle n’est pas là pour ça. Après, elle est repartie. C’était la première fois qu’elle rencontrait Cellou. Il n’a jamais mis les pieds chez moi, que ce soit à Conakry ou à Paris. D’ailleurs, il ne connaît même pas chez moi.

« C’est en France, on s’est connus. Depuis qu’on s’est vus, j’ai perdu deux de mes frères et mon beau à Paris, il n’a pas mis pied chez moi »



« Sa [2è] femme Kadiatou, c’est ma nièce. J’ai beaucoup à dire pour qu’on le découvre. J’ai des choses à dire sur lui pour que les gens le découvrent. Avant mon arrestation, j’avais un don de 15 000 dollars pour financer la cellule de communication de l’UFDG. À ma sortie de prison, il m’a demandé de ramener l’argent, C’est ainsi, j’ai ramené les 15 000$. En contrepartie, il m’a fait un reçu et j’ai le reçu là. Et il a mangé l’argent. Même dire vous les détenus, partagez ça, il ne l’a pas fait. J’ai ces preuves-là ».

« Sur sa liste de premiers-ministrables, il n’y avait aucun membre du parti et aucun P… »



« J’ai la preuve que le président Doumbouya lui avait dit de faire une proposition de Premiers-ministrables de 4 personnes. Mais aucun membre du parti n’était sur sa liste et il n’y avait aucun Peul. Je suis calme, mais je suis au courant de ses échanges avec Doumbouya et cela par écrit. Je suis mes affaires, mais la patience a des limites. S’il n’arrête pas d’amener les gens pour m’insulter. J’ai des choses le concernant qui ne seront pas bonnes à entendre. J’ai fait 10 ans avec lui mais personne ne m’a entendu le critiquer. La patience à des limites ».

« Pleurnicher pour une maisonnette de 2 chambres… »

« Il n’a pas le droit de m’exclure du parti, il n’a pas ce pouvoir. Si tu as le pouvoir au sein du parti, tu me dis ce que j’ai fait d’anormal. Avec Bah Oury, nous avons fait 2 ans mais on est passés par toutes les procédures avant de l’exclure du parti. Pour moi, il se permet de prendre une décision à partir de Dakar pour dire que tu es exclu du parti, mais c’est de la foutaise.

Il veut que je dise aux gens ? je vais dire qu’il n’a pas le comportement d’un démocrate, mais plutôt dictateur. Tu te mets à pleurnicher pour une maisonnette. Alassane Ouattara était en Côte d’Ivoire, mais sa maison, que Laurent Gbagbo avait démolie, est-ce qu’il l’a reconstruite ? Pourquoi chaque jour pleurer pour une maisonnette de 2 chambres? Pourquoi ne pas nous laisser tranquille ? Si ton souci c’est pour une maison, pourquoi ne pas rester sur ça ? Il y a des gens qui sont morts. Pourquoi parler de maison alors qu’il y a des gens qui ont perdu la vie (…) » ?

« Tout le temps qu’on a passé en prison, nous n’avons reçu aucun franc de lui »



« Il dit que j’ai reçu l’argent pour déstabiliser le parti, il faut brandir les preuves… Parce que ce pouvoir a été destitué. Lui, il n’avait pas reçu de l’argent de la part du CNDD, lorsqu’il a été frappé par ces derniers ? Ce n’est pas anormal même si Alpha Condé m’avait remis de l’argent, parce que cela allait être une réparation du tort. Si Alpha m’avait remis de l’argent j’allais prendre et me vanter avec. Eux et leurs mensonges ! Chacun raconte ce qu’il veut. Qu’est-ce qu’ils veulent ? (…).

Ou bien il m’a remis un franc ? J’ai fait 13 ans avec lui, même un sac de sucre je n’ai pas eu avec lui. Je n’ai jamais mangé son argent (…). Même mes voyages au Gabon ou Abidjan il n’a jamais payé un billet d’avion pour moi. Tout le temps qu’on a passé en prison, nous n’avons reçu aucun franc de lui. Ibrahima le sait parce que je lui ai dit. Comment est-ce que Elhadj Cellou va rester alors que 400 de ses hommes sont en prison, il ne peut amener un peu d’argent pour eux ? Ma cellule coûtait 21 millions par mois parce que tu payais tout. À l’hôpital, la journée était facturée à 300 000 et j’ai fait 5 mois d’hospitalisation. Qu’est-ce qu’il a à dire ? (…). Comme je ne le dérange pas, il faut qu’il me laisse tranquille. (…) Dr Diallo fait partie des gens qui payent les jeunes pour nous insulter… »

« Doumbouya lui a accordé le respect…il lui a proposé des gens qu’il a nommés »

« Nous tous à qui on va proposer le pouvoir et refuser ? On veut que ce pays avance et si on nous confie un poste de responsabilité, on va l’accepter, je m’en fous de lui, s’il veut le pouvoir, il va approcher les gens qui peuvent lui donner le pouvoir. Doumbouya lui a accordé le respect. (…). Il lui a proposé des gens qu’il a nommés. Je sais ce que je fais. Quelqu’un peut te respecter mieux ? Vous n’avez pas fait le coup d’État ensemble » !

« Qui n’a aucun de ses fils dans le parti. Qui a vu le fils de Fodé Oussou dans le parti ? Ils sont tous assis en Europe. Ou un fils d’Aliou Condé ? Moi, c’est lorsque je suis devenu ministre, j’ai su que Alain Touré a un fils«



« Tu suis des fainéants comme Fodé Oussou Fofana qui n’a aucun de ses fils dans le parti. Qui a vu le fils de Fodé Oussou dans le parti ? Ils sont tous assis en Europe. Ou un fils d’Aliou Condé ? Moi, c’est lorsque je suis devenu ministre, j’ai su que Alain Touré a un fils. C’est lui j’ai nommé comme directeur du bureau de stratégie à l’habitat, il s’appelle Sam Ibrahima Touré. C’est quand je suis devenu ministre que j’ai su qu’ils ont de grands enfants. Kalémoudou Yansané est venu me demander de faire de sa femme une ministre, Fatou Baldé Yansané. Je me suis battu pour qu’elle soit secrétaire générale quelque part [Elle a plutôt été cheffe de cabinet]. Ils se battent pour que les membres de leurs familles soient dans le pouvoir. C’est quoi ça ? On a bien fait, si on nous propose, on va l’accepter. Leur c… »

« Tu fais semblant d’être un lion, tu n’es qu’un chaton »



C’est Hadja Halimatou qui les rend fous. Ils payent des gens pour insulter nos parents.

[Quand l’interlocuteur de Gaoual lui dit de mettre la balle à terre, il répond carrément qu’il ne le fera pas]

« Écoute-moi, je ne le ferai pas. Ceux qui ont insulté n’ont pas cessé. Ils se mettent à dire aux enfants d’insulter nos parents. Moi c’est mon père et le papa d’ Elhadj Cellou qui ont même âge. Ils n’ont eu aucun respect pour mon papa pourtant aujourd’hui c’est lui (père de Gaoual) le doyen du parti. Le vieux est minimisé mais il est assis et il est toujours calme. Il m’avait appelé pour me dire qu’il va quitter le parti. Je lui ai dit :papa, ne quittez pas le parti à cause de ça. Occupez-vous de vos affaires, moi je vais répondre à votre place. C’est quoi ça ? Pourquoi se faire fou comme si les gens leur appartenaient ? Ou bien nous sommes leurs esclaves? Pourquoi ne pas quitter ? Si c’est ce qui va leur donner le pouvoir, ils vont nous trouver Inch Allah. J’aurais où leur répondre. Chacun a d’où il vient. Il va me trouver là-bas. Je jure sur le Saint Coran, il va regretter ça…Je ne vais pas laisser. Ça fait une année que les gens là sont en train de m’insulter et humilier mes parents, il n’y a pas ce qu’ils ne disent pas. Maintenant j’en ai marre. Je vais leur donner mon ultimatum. J’ai la bouche-là je vais leur répondre. C’est quoi ça ? Des gens sans intérêt comme ça. Bande de froussards. Dès qu’il [Cellou Dalein] a vu les tenues de police, il est sorti du pays. Tu ne peux même pas oser te faire arrêter. Tu fais semblant d’être un lion cependant t’es un chaton. Non, ce n’est pas de la blague. […] ».

Traduction du poular en français: Guinee7 et Mediaguinee