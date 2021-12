Lauréats franco-arabe empêchés d’aller au Maroc : le ministre Guillaume Hawing promet de réparer ‘’l’injustice’’

Le ministre en charge de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing en compagnie de certains de ses cadres techniques a conféré ce jeudi 23 décembre avec la presse nationale.

Au cours de cet échange, le ministre s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité dont la situation des lauréats du franco-arabe qui, Selon lui, n’arrivaient pas à poursuivre leurs études au Maroc depuis quelques années à cause d’une injustice.

A l’en croire ces lauréats du franco-arabe méritent aussi comme les autres d’aller poursuivre leurs études au Maroc. « Le Maroc a accordé 180 places à la Guinée cette année. Mais sur les 180 places accordées aux boursiers guinéens, seulement 170 avaient été déclarées. Après des enquêtes, on s’est rendu compte que c’est plutôt 180 places qui sont accordées à la Guinée. C’est ce qu’on a hérité. On s’est mis à la tâche et finalement les 180 places ont été accordées », dira-t-il.





Poursuivant, il a tenu à mentionner : « Pour le cas des lauréats franco-arabe, on m’avait fait croire qu’ils n’ont pas le niveau. Mais après des enquêtes, j’ai compris que ce n’était pas vrai. Donc l’année prochaine, on va réparer cette injustice. D’ailleurs, cette année déjà, on a envoyé 4 boursiers franco-arabe au Maroc. Et l’année prochaine, les lauréats du franco-arabe seront tous autorisés à aller au Maroc », a-t-il promis.

Youssouf Keita