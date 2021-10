L’avocat de Gnelloy insatisfait : ‘’nous ne sommes pas désarmés…’’

Quelques minutes après la condamnation de son client (Ousmane Gnelloy Diallo) à 2 ans d’emprisonnement ferme, l’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pendant cinq (5) ans et la publication de cette décision dans 8 journaux à ses frais, l’avocat Me Almamy Samory Traoré très abattu par cette décision a fait savoir qu’après concertation avec son client, qu’ils verront qu’elle procédure entamée. Parce que, dira-t-il, son souhait que leur client sort de prison.

« On ne peut jamais être content lorsqu’on voit son client repartir en prison. Donc, c’est un sentiment de tristesse qui nous amine même si dans ce dossier, nous avions plaidé partiellement coupable. Rappelez-vous que nous avions plaidé coupable aux délits d’injures que nous estimons été constituées, en rappelant bien étendu le contexte. Ce dont-il est question, c’est un jeune qui a besoin d’être dehors, qui a besoin d’être inséré professionnellement », a-t-il précisé.

Poursuivant, l’avocat de celui qui se fait appelé ministre de la défense d’Alpha Condé sur facebook a précisé : « nous ne sommes pas désarmés et nous allons nous retrouver en tant qu’avocats. On s’entretiendra avec la personne condamnée et nous prendrons la meilleure décision qu’il faut pour lui parce que l’objectif est qu’il soit en liberté. »

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708