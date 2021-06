Laye Junior à la conférence de l’OMT à Windhoek : “le président Alpha Condé ne pense que du bien pour l’Afrique”

Devant un parterre de responsables du tourisme mondial, directeurs généraux des offices nationaux du tourisme africain et autres professionnels du secteur du tourisme, Laye Mamady Junior Condé a porté lundi la voix de la Guinée en Nambie, pays hôte de la Conférence régionale de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT).

Laye Junior Condé avec le secrétaire général de l’OMT

Invité au pupitre lors du dîner à l’hôtel Safari de la coquette capitale Windhoek, le directeur général de l’office national du tourisme (ONT) briefé sur les relations qui ont existé entre la Guinée de Sékou Touré et la Namibie de Sam Nujoma et puis entre les présidents Alpha Condé et Hage Geingob a plaidé pour la fin des frontières touristiques.

M. Condé, dans une tenue traditionnelle guinéenne “firsi”, a invité ses homologues du continent à travailler en synergie pour mieux vendre au monde l’image de l’Afrique. Intervention…

Laye Junior avec les Mayaki du NEPAD et OMT

“Merci Monsieur le ministre, merci monsieur le secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme, merci à tous les délégués et représentants du tourisme. Ici, je suis le représentant du Professeur Alpha Condé, le Président de la République de Guinée. Mes remerciements au gouvernement namibien pour le séjour agréable après 48 heures pratiquement dans les avions.

Je m’appelle Monsieur Laye Junior Condé, directeur général de l’Office National du Tourisme de la République de Guinée depuis pratiquement 10 ans avec le slogan «Guinée is back», avec le président Alpha Condé qui ne pense que du bien pour l’Afrique. Donc, au nom de mon gouvernement, je remercie la Namibie pour cette organisation. Je vais vous dire pour l’histoire, peut-être que le ministre et moi sommes de la même génération, la Guinée et la Namibie ont une histoire connue, tout le monde le sait. Ce fut deux pays révolutionnaires et la Guinée était le premier pays indépendant d’Afrique noire francophone et vous savez tout ce que nous pensons de l’Afrique. Aujourd’hui, nous sommes venus sous le thème de l’Afrique, mais tout ce que je peux suggérer à monsieur le ministre, commençons déjà par balayer devant nos portes, parce que s’il faut faire 18 heures de vol entre Conakry et Namibie en moins de 6000 kilomètres c’est un véritable problème.

Je vous remercie et j’espère que les gouvernements de l’Organisation Mondiale du Tourisme [OMT] vont essayer de pallier cette cause. Commençons par nous aimer nous-mêmes. Merci beaucoup”.