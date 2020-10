Laye Junior, DG ONT : ‘’de 2010 à 2019, nous avons contribué à hauteur de 2,5% au PIB…”

Intervenant ce jeudi dans l’émission à grande écoute “Les Grandes Gueules” de la radio Espace, le directeur général de l’office national du tourisme (ONT) Laye Junior Condé a donné les raisons de la baisse des activités touristiques en Guinée. Il pointe l’épidémie Ebola et la pandémie du coronavirus.

“Au niveau des recettes, c’est vrai que la Guinée n’est pas un pays de destination prisée, nous sommes à la queue des pays à destination touristique par manque d’infrastructures. De 2010 à 2019, nous avons contribué à hauteur de 2, 5% au PIB guinéen. Les autres secteurs sont à 6 et 7 %. Et, nous avons été victimes de la période d’Ebola où il y avait un grand engouement à travers la venue des touristes de la France… Aujourd’hui, le Coronavirus est venu plomber carrément toutes les activités touristiques mondiales. Je suis membre de l’organisation mondiale du tourisme, même à Paris aujourd’hui le tourisme est plombé, dans tous les pays du monde. Personne ne monte plus dans les avions…” a-t-il indiqué non sans rappeler que la Guinée est une merveille touristique.

Mohamed Cissé