Laye Souleymane Diallo, candidat du PLP : ‘’si le président Alpha Condé me tend la main, je viendrais’’

L’un des candidats à prendre part à la cérémonie de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, à la Cour constitutionnelle, Laye Souleymane Diallo du Parti de Liberté et du Progrès (PLP) a, une nouvelle fois félicité le président Alpha Condé pour sa victoire.

« Je tiens à féliciter le Président, monsieur Alpha Condé, et je souhaite saluer l’entame déjà de la quatrième République. Je n’ai pas déposé de recours parce que comme vous le savez très bien, j’ai été le premier à le féliciter quand la CENI a proclamé les résultats provisoires. Je réitère aujourd’hui la même déclaration et s’il me tend la main, je viendrais. Vous savez, dans ce parti, nous sommes décidés de venir travailler pour ce pays. »

Youssouf Keita