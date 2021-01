LDC africaine/Horoya-Racing club d’Abidjan : le représentant guinéen face à son destin

Le Horoya AC joue ce mercredi 6 janvier 2021 contre le Racing Club d’Abidjan au stade du 28 septembre de Conakry. Un match comptant pour la manche retour du deuxième tour préliminaire de la ligue des champions CAF (1-1 à l’aller). C’est dans ce cadre que le coach du Horoya AC, Lamine N’Diaye était face à la presse ce mardi 5 janvier 2021 au siège du Horoya AC dans la commune de Matam.

« Le résultat du match aller était positif. On avait fait un bon match, malgré quelques ratés et j’espère que pour ce retour, les garçons vont se libérer, parce que c’est pratiquement notre saison qu’on joue et une trace en ligue des Champions serait vraiment la bienvenue et ça permettrait de lancer enfin notre saison. Je ne suis pas prophète ni magicien, ceci dit, on va essayer de prendre le match à bras-le-corps comme on a fait au match aller et il nous faut gagner ce match. Les garçons ont été réceptifs, croyez-moi, ils ont vraiment envie de sortir de cette léthargie-là, dans laquelle l’équipe se trouve et je pense que demain c’est une occasion justement pour vraiment montrer que voilà enfin on lance notre saison », Dixit Lamine N’Diaye coach du Horoya AC.

Par contre le Racing club d’Abidjan était absent à cette conférence d’avant-match et la rencontre se jouera demain mardi à partir de 16 heures au stade du 28 septembre de Conakry. Seuls les journalistes et encadreurs sportifs testés négatifs seront admis dans l’enceinte du stade, nous a-t-on dit.

Mamadou Kalidou Diallo