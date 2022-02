LDC/Afrique : deuxième défaite d’affilée pour le Horoya AC

Après sa défaite à domicile la semaine dernière contre les algériens de Sétif, le Horoya AC s’est à nouveau incliné contre le club sud-africain de AmaZulu FC dans le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la ligue des champions d’Afrique.

Battu 0-1 à Conakry par ES Sétif, le seul représentant guinéen en coupe inter clubs s’est encore incliné sur le même score en Afrique du Sud au Moses Madhiba Stadium contre le AmaZulu FC.

Les locaux ont ouvert la marque à la 31ème minute par Amigo Memela. Un score qui ne changera pas jusqu’à la fin du match.

Cette deuxième défaite du champion de Guinée en titre complique déjà la tâche à Morlaye Sylla et à ses coéquipiers pour la suite de la compétition.

Après deux matches disputés et deux défaites, le Horoya AC se retrouve à la dernière place du Groupe B dominé par les marocains du Raja de Casablanca (6 points), suivis de AmaZulu et ES Sétif qui totalisent chacun 3 points.

Lors de la troisième journée du groupe B prévue le 25 février, le Horoya AC se déplacera au Maroc pour défier le Raja avant de recevoir le club marocain, le 11 mars.

Sadjo Bah