LDC/Afrique : Le Horoya AC bat le stade malien de Bamako et se qualifie pour les phases de groupes

Dans le cadre du match retour du 2ème tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique, le Horoya AC a battu au stade Général Lansana Conté de Nongo, le stade Malien de Bamako. Une victoire qui ouvre les portes des phases de groupe au champion de Guinée en titre.

Après avoir pris une bonne option au match aller, au stade Modibo Keita de Bamako, le désormais seul représentant guinéen en campagne africaine s’est imposé à nouveau ce dimanche 24 octobre, lors du match retour contre le Stade Malien de Bamako.

Le Horoya AC s’est imposé 2 buts à 1 grâce à des buts inscrits par Niekema Dramane et Salif Kouliblay pour les locaux et Sékou Konaté pour les visiteurs. Une victoire qui permet au représentant guinéen d’accéder aux phases de groupes de la ligue des champions d’Afrique.

« Malgré les difficultés du terrain, a on à été gratifié. Bravo aux garçons, parce que ça fait deux mois et demi qu’on se prépare. Nous, on savait ce qui nous attendait, donc il fallait marquer de toute façon pour vraiment sécuriser ce résultat », a déclaré Lamine N’Diaye, l’entraîneur du Horoya AC après la rencontre.

Kalidou Diallo