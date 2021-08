LDC CAF : Le CIK opposé au Hearts of Oak du Ghana au 1er tour préliminaire

La confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler le programme du premier tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique. A l’issue du tirage au sort effectué ce vendredi 13 août, le club industriel de Kamsar a hérité du Hearts of Oak du Ghana.

Le club de Kamsar recevra au match aller son homologue ghanéen entre le 10 et le 12 septembre prochain.

Le match retour est prévu une semaine plus tard, c’est-à-dire entre le 17 et 19 septembre, au Ghana.

Le Club industriel de Kamsar participe pour la deuxième fois à la ligue des champions d’Afrique. Sa dernière participation remonte à 1998.

En coupe de la CAF, la SAG de Siguiri se mesurera au Bayelsa United du Nigéria et le Wakriya sera opposé Diambar FC du Sénégal.

Pour rappel, le champion de Guinée en titre ( Horoya AC) est exempté du premier tour préliminaire.

Sadjo Bah