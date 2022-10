LDC/CAF : le Horoya qualifié pour les phases de groupes après son nul contre l’ASEC

Victorieux au match aller face au champion ivoirien (0-1), le Horoya a réussi à se qualifier face à l’ASEC Mimosas ce dimanche 16 octobre, au stade Général Lansana Conté de Nongo, lors de la manche retour du dernier tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique (1-1).

Au compte de la première période, les deux formations se sont quittées sur un score nul malgré la détermination des deux équipes à inscrire des buts.

Au retour des vestiaires, les jaune et noir de l’ASEC Mimosas reprennent la rencontre en main et domine largement le champion de Guinée. Une domination récompensée à la 72ème minute par l’ouverture du score de l’ASEC Mimosas par l’entremise de Aubin Kouamé Kramo. Avec ce résultat, (1-1) sur l’ensemble de la double confrontation, le club ivoirien et le Horoya AC s’apprêtaient pour l’épreuve des tirs au but.

Grâce aux derniers changements effectués par Lamine N’Diaye avec les entrées en jeu de Naby Sylla et Ismaël Camara, le Horoya AC parvient à revenir au score grâce à une tête décroisée du défenseur Mohamed Lamine Fofana dans le temps additionnel.

Grâce à ce match nul, le Horoya AC décroche sa qualification pour les phases de groupes de la ligue des champions d’Afrique pour la troisième saison d’affilée.

Kalidou Diallo