Le 1er imam de Kankan au CNT : « faites en sorte que le nombre de partis politiques ne dépasse pas 3 »

Rencontré à son domicile ce vendredi par la mission du Conseil national de transition (CNT), en marge des concertations qui ont été entamées dans la commune urbaine de Kankan, le premier imam de la grande mosquée de Nabaya a abordé plusieurs sujets devant les conseillers dont la prolifération des partis politiques. Pour El Hadj Karamo Bangaly Kaba, une pluralité de partis politiques dans un pays comme la Guinée, ne fera que détruire l’union entre les citoyens.

« C’est la division qui fait qu’aujourd’hui nous avons plusieurs partis politiques, sinon avoir une centaine de partis politiques n’apporte que le sabotage. Dans les grands pays comme les Etats-Unis d’Amérique, il n’y a que deux partis politiques, les démocrates et les républicains. Si on a moins de partis politiques dans le pays, ça renforcera l’union. Actuellement, il y a des partis qui n’existent que par le nom, certains même n’ont pas de siège. Réellement la pluralité des partis politique en Guinée c’est la pagaille et le sabotage. »

Elhadj Karamo Bangaly Kaba qui est également l’inspecteur régional des Affaires religieuses en Haute Guinée, a demandé à ces conseillers de veiller à ce que le nombre de partis politiques soit considérablement réduit afin de maintenir l’équilibre du pays.

« Faites en sorte que le nombre de partis politiques ne dépasse pas trois (3) au maximum, comme les trois couleurs du drapeau de la Guinée. Sinon à défaut deux partis politiques c’est bon. Si le gouvernement arrive à réduire les partis politiques c’est ça qui est mieux. Il faut vous battre pour réduire le nombre des partis. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

