Le balatigui Elhadj Sékou Kouyaté, un baobab qui s’en est allé, une bibliothèque brûle à Niagassolo

Le Sosso Bala (« balafon du Sosso » en malinké) est un balafon sacré historique conservé dans le village de Niagassola, en Guinée (préfecture de Siguiri, région de Kankan).

Ce balafon est réputé être le premier de tous les balafons, le balafon originel, l’étalon dont tous les autres ne seraient que des copies. Le Sosso Bala Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Tradition

D’après l’épopée de Soundiata, transmise par la tradition orale des Mandingues, cet instrument daterait au moins du début du xiiie siècle et aurait été la propriété de Soumaoro Kanté, roi du Sosso. Le souverain l’avait confié à son prisonnier Balla Fasséké, envoyé de Soundiata Keïta. Cette délégation malencontreuse de l’instrument magique allait faire partie des diverses causes menant à la défaite du roi de Sosso face au futur fondateur de l’empire du Mali. Après la victoire de Krina, Soundiata s’attribua l’instrument et en laissa la garde à son griot Balla Fasséké Kouyaté.

Conservation

L’emplacement de ce balafon a changé au cours des temps, étant régulièrement déplacé entre les actuels Mali et Guinée. Il se trouve aujourd’hui en Guinée, dans le village de Niagassola, à proximité de la frontière entre les deux pays. Il y est conservé par les descendants de Balla Fasséké Kouyaté dans une case sacrée. Il est sous la responsabilité du patriarche qui porte le titre de balatigui (« maître du balafon ») et qui n’en joue que pour enseigner aux enfants ou dans des occasions particulières. Une cérémonie a lieu tous les ans avec ce balafon.

Description

Ce balafon est composé de 20 lamelles dont la largeur est comprise entre 45 et 75 cm, supportées par une table de 1,24 × 0,49 m, pour une hauteur de 32 cm au grand bout.

Patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Quelle que soit son histoire réelle, cet instrument est incontestablement très ancien.

En 2001, l’UNESCO a proclamé parmi les « chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » l’espace culturel du Sosso Balla, incluant l’instrument et les traditions orales et musicales qui y sont liées. En 2008, il a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le balatigui El Hadj Sékou Kouyaté n’est plus. Ce décès est survenu dans la capitale Malienne hier à 10 heure :30 minutes. Un baobab qui s’en est allé. Une bibliothèque brulée.Toutes mes sincères condoléances à la famille Dokala Djeli de Niagassolo. Les Keita de Niagassolo souviendront de vous pendant la fête de Tabaski. Dors en paix le Balatigui Kouyaté.

Keita Nankouman, le petit fils de Nassira- Madi Keita de Niagassolo.