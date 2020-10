Le blocus levé chez Cellou : ”ma revendication, c’est la reconnaissance de ma victoire”

Des heures après la levée du blocus devant son domicile à Dixinn, Cellou Dalein Diallo s’est entretenu mercredi avec la presse. Le leader de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui s’est autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 18 octobre a indiqué que la levée du siège devant sa maison n’était pas une revendication.

« Aujourd’hui, ils ont levé le siège devant mon domicile. Ce n’était pas une revendication. Ma revendication, c’est la reconnaissance de ma victoire. Et à cet égard, je le dis haut et fort, il n’y a pas de compromis possible. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l’appeler ainsi doit occulter l’objectif que nous avons, celui de défendre jusqu’à la victoire, la victoire qu’on a acquise dans les urnes. Et de refuser par tous les moyens le hold-up que monsieur Alpha Condé est en train de préparer », a martelé M. Diallo.

Elisa CAMARA