Le Brésil et l’Iran félicitent Alpha Condé pour sa réélection

Alpha Condé continue de marquer des points après sa victoire dès le premier tour à l’élection présidentielle du 18 octobre dernier. Après la fédération de Russie, la Chine, la Turquie, le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Egypte, l’Angola, l’Arabie saoudite pour ne citer que ces pays, les présidents brésilien Jair Bolsonaro et iranien Hassan Rohani ont salué vendredi la réélection d’Alpha Condé. Ces deux chefs de ces pays américain et asiatique ont félicité le président guinéen et réaffirmé leur volonté de travailler avec la Guinée.

Alpha Condé qui entame un 3è mandat à la tête de la Guinée a remporté le scrutin du 18 octobre avec 59,50% des voix. Il était opposé à 11 candidats dont Cellou Dalein Diallo, chef de l’opposition.

Je réaffirme ma volonté pour contiuer