Le bureau du quartier Belle-vue Ecole contenant plusieurs kits d’enrôlement de la CENI parti en fumée 

Un incendie s’est déclaré aux environs de trois heures du matin ce mardi, 26 novembre au quartier Belle-vue école dans la commune de Dixinn. Plusieurs kits d’enrôlement de la CENI sont partis en fumée. C’est au bureau du conseil de quartier Belle Vue, situé dans la maison des jeunes que l’incendie s’est déclenché. A en croire les explications du chef de quartier Diao Diallo, ce sont des jeunes dormant tout près qui ont constaté la fumée qui sortait de son bureau.

« Nous avons sauvé ce que nous avions pu grâce à l’aide de la jeunesse nous avions pu éteindre le feu à l’aide de l’eau. Les quatre kits qui étaient là pour l’enrôlement, deux sont partis en fumée et le groupe électrogène de la CENI y compris les fiches d’inscription. Il reste donc, deux kits qui sont là qui n’ont pas été endommagés. Et malgré cet incident les opérations d’enrôlement peuvent continuer en attendant que les dispositions soient prises » rassure-t-il.

Concernant l’origine de l’incendie, tout porte à croire qu’il s’agit d’un court-circuit.

« Je ne peux pas dire avec exactitude mais je pense que cela ne peut être qu’un court-circuit. Habituellement, ces courts-circuits se déclenchent souvent lorsque nous sommes assis au bureau et cela s’est fait au moins trois à quatre fois. Mais chaque fois que cela se fasse, nous prenons immédiatement des dispositions en changeant de fils et tout ce qu’il faut. Mais très malheureusement cette fois-ci, les choses se sont faites pendant que personne n’était là. Nous demandons l’assistance et l’aide de toutes les autorités en ce qui concerne les opérations d’enrôlement, que nous soyons assistés par la CENI pour remplacer les deux kits brûlés et aussi équiper le bureau », estime le chef de quartier.

Le feu a été éteint grâce à la bravoure des jeunes du quartier. Toutefois Diao Diallo souligne que les opérations d’enrôlement entamées par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) depuis le jeudi 22 novembre risquent de connaître un ralentissement au niveau de ce quartier si des dispositions sine qua non ne sont pas prises dans les jours qui suivent.

Maciré Camara