Le CA de l’Association des Magistrats de Guinée accuse le ministre Wright d’abus de fonction et convoque une AG…

L’Association des Magistrats de Guinée (AMG) ne lâche pas le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright. Son conseil d’administration (CA) a, dans un communiqué transmis à Mediaguinee, qualifié de « décision arbitraire » la suspension du président de l’AMG et invité tous les magistrats de Guinée, de la Cour Suprême, des deux Cours d’Appel (Conakry-Kankan), de la Cour des comptes, de la CRIEF, des tribunaux de première instance, du Tribunal pour enfants, du tribunal du Travail et des justices de paix, ainsi que ceux exercant dans les Tribunaux militaires et à l’Administration centrale à une assemblée générale le vendredi, 19 août prochain dans la salle d’audience de la Cour d’Appel de Conakry…