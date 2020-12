Le CA du FMI vient d’approuver les 5è et 6è revues du programme économique et financier de la Guinée appuyé par la FEC

COMMUNIQUE- Conakry, le 10 Décembre 2020 – Le Conseil d’Administration (C.A.) du Fonds Monétaire International (FMI) vient d’approuver les cinquième et sixième revues du programme économique et financier de la Guinée appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC).

Au nom de S.E.M. le Président de la République, Professeur Alpha CONDE et de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Ibrahima Kassory FOFANA, j’ai le grand honneur et l’agréable plaisir d’annoncer au peuple laborieux de Guinée, que le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International a approuvé, lors de sa réunion tenue le 9 décembre 2020 à Washington, l’achèvement des cinquième et sixième revues du programme économique et financier de la Guinée appuyé par la Facilité Elargie de Crédit. Cela permet ainsi à notre pays de bénéficier d’un concours financier immédiat de 34,426 millions DTS, soit 49,471 millions de dollars US, complétant le total des décaissements au titre de l’accord FEC pour l’équivalent de 120,488 millions de DTS, soit environ 170 millions de dollars US octroyés à la Guinée depuis l’approbation du programme triennal, le 11 Décembre 2017.

Au-delà du concours financier qu’elle nous permet de mobiliser pour soutenir notre budget et notre balance des paiements, ces revues concluantes à l’instar de celles qui l’ont précédées, sont la concrétisation des bonnes performances réalisées par le gouvernement dans le cadre de son programme économique et financier, faisant l’objet de revues semestrielles dont les dernières en date ont porté sur les résultats à fin décembre 2019 et à fin juin 2020.

En dépit d’un contexte national et international difficile, marqué par la pandémie du coronavirus, le gouvernement a réussi à mettre en œuvre les mesures correctives pour atteindre les objectifs du programme de l’année 2019 et sur le reste l’année 2020 ouvrant ainsi de bonnes perspectives pour l’économie Guinéenne en 2021 en termes de stabilisation macroéconomique et de relance de la croissance économique. Toutefois, la Guinée est encore exposée aux risques liés à la crise sanitaire due au coronavirus, d’où la nécessité pour les populations de renforcer les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires.

Le Gouvernement est conscient des efforts et des sacrifices consentis par toutes les composantes de la nation guinéenne pour la réalisation des résultats appréciables ainsi obtenus. C’est pourquoi, il saisit cette occasion pour féliciter chaleureusement les braves populations guinéennes pour leur contribution sans laquelle ces résultats n’auraient pas été atteints. Il les exhorte à persévérer dans cette voie pour permettre à la Guinée d’avancer sur la trajectoire d’un développement durable et partagé au profit de tous les citoyens.

Enfin, il est important de noter que les Ministres des secteurs économiques et le Gouverneur de la Banque centrale donneront une conférence de presse demain, 10 décembre 2020, à 11h30 dans la salle de conférence du Ministère de l’Economie et des Finances autour de la Loi de finances rectificative 2020 (LFR) et de l’accord conclu avec le FMI au titre des cinquième et sixième revues du programme économique et financier du Gouvernement appuyé par la Facilité Elargie de Crédit du FMI.

Mamadi CAMARA

Ministre de l’Economie et des Finances