‘’Le camion (contenant du matériel de l’UFDG) n’a pas été saisi, mais sécurisé’’ (DR douane, Labé)

On vous disait dans une de nos dépêches qu’un camion contenant du matériel de campagne de l’union des forces démocratique de Guinée (UFDG) a été saisi hier nuit dans la sous-préfecture de Thiaguel-Bori, préfecture de Lélouma par les agents de la douane régional et conduit au camp Elhadj Oumar Tall de Labé situé à 7 km du centre-ville.

Joint ce matin par la rédaction de Mediaguinée, le directeur régional (DR) de la douane de Labé, rejette en bloc toute saisie du gros porteur, soutient que c’est dans le but de sécuriser le camion qu’il a été transporté au camp militaire.

« Le camion n’a pas été saisi, comme qu’il faisait nuit, nous l’avons amené au camp, puisque si quelque chose arrivait au camion est ce qu’on ne répondrait pas ? C’est dans ce sens-là que nous avons préféré le mettre dans un enclos, au camp. Après le dépôt de la gerbe de fleurs, nous allons envoyer le camion avec des agents qui vont le fouiller comme on a l’habitude de faire, et le remettre aux ayant droits. Ce n’est ne pas saisi, c’est dans le but de sécuriser le camion qu’il est là-bas. Vous-même, vous le savez tous les véhicules qui viennent au-delà de 18 h, vous les voyez garer devant nos locaux parfois ça obstrue le passage, je ne peux pas garder un tel matériel ici, s’il y’a problème je serais accusé. Là où je sens le véhicule mieux en sécurité c’est là-bas que je l’envoie. Ce n’est donc pas saisi, il n’y a aucun problème », dit le lieutenant-colonel Mamady Keita.

Interrogé sur le fait que l’UFDG craignerait que des choses soient glissées dans le camion, le patron de la douane de Labé assure : « Non, les chauffeurs sont là-bas, les convoyeurs sont là-bas, on ne touche à rien. Nous, ce sont les documents que nous vérifions, après on va pour le dépotage, le commandant a d’ailleurs donné l’ordre aux militaires de bien sécuriser le camion ».

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83