Le candidat du RPG, universel, de par le parcours, transversal, de par l’histoire

“Alpha Condé est d’origine Malinké, de par la naissance et ne l’oublie pas en restant ouvert aux autres, il est de culture Soussou, venu tôt en basse côte où il a vécu longtemps avec les siens et y comptant des alliances familiales ; il a des affinités Peulhes, il a été marié á une femme de grande famille de la région et beaucoup de ses amis et compagnons de lutte en viennent , enfin, chacun se souviendra que son père a séjourné et travaillé en Forêt où ,comme par hasard, sa saga politique a commencé, avec des amis , soutiens et compagnons du terroir.

Voilà, un Guinéen, ayant une histoire et des liens forts avec toutes les communautés du pays qu’on veut présenter comme sectaire, sous le prisme de faux préjugés et des Caricatures faciles d’une adversité politique aveugle.

La cellule de communication du candidat du RPG à l’élection présidentielle, Professeur Alpha Condé