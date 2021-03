Le célèbre Djibril Tamsir Niane inhumé, lundi, à Conakry (programme des obsèques)

Le célèbre historien et écrivain guinéen Professeur Djibril Tamsir Niane -89 ans et natif de Baro, dans Kouroussa- décédé lundi, 8 mars dernier dernier à Dakar regagnera sa terre guinéenne lundi matin. Un hommage mérité de la Nation sera rendu au spécialiste de l’histoire médiévale africaine et grand contributeur de l’Histoire générale de l’Afrique. Il rejoindra sa dernière demeure au cimetière de Cameroun après la prière à la mosquée Kébéya de Coléah. Selon le programme des obsèques transmis à Mediaguinee, l’oraison funèbre sera prononcée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Aboubacar Sylla. Ci-dessous, tout le programme…