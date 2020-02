Le célèbre humoriste ivoirien Adama Dahico en Guinée pour un dîner gala  

Le célèbre comédien humoriste Adama Dahico est arrivé vendredi à Conakry. Invité par le Rotary Club Doyen de Conakry, la présence de l’artiste en Guinée se situe dans le cadre d’un dîner gala organisé par la structure pour la réhabilitation des écoles. Cet événement se tiendra ce samedi à l’hôtel Sheraton (pub gratuite)

Comme tous les ans, le Rotary Club Doyen de Conakry organise un dîner gala à l’occasion duquel une collecte de fonds a lieu en vue de réhabiliter des écoles. Plusieurs écoles ont déjà été réhabilitées par la structure, c’est le cas de l’école de Kassa, celle de Matam Lido, et celle l’année dernière de Kanfarandé

« Cette année c’est au tour du collège de Mankountan, dans la préfecture de Boffa.

Et donc le but c’est de permettre aux jeunes comme il l’a si bien dit de pouvoir accéder à la formation mais aussi leur permettre d’étudier dans des meilleurs cadres parce qu’en plus de l’école nous faisons également l’adduction d’eau parce que nous mettons des forages et des latrines pour permettre aux enfants de se mettre à l’aise », a déclaré Malick Kébé président de la commission d’organisation.

Adama Dahico lui, a appelé la contribution de tous les artistes en faveur de cette cause qu’il considère comme étant l’une de ses prérogatives.

« Nous sommes des artistes et Dieu nous a permis d’avoir un minimum d’humanisme, de nous mettre à la disposition des autres et le Rotary Club Doyen a décidé de réhabiliter des infrastructures scolaires et nous nous sommes dit que notre devoir, notre mission c’est d’être avec tout le collectif pour mobiliser les moyens qu’il faut afin de permettre à des jeunes de voir leur établissement relooké, leur établissement connaître une peau neuve. C’est pourquoi je viens pour dire aux Guinéens et Guinéennes que nous devons nous mobiliser pour cette cause. C’est ce qui explique ma présence dans mon deuxième pays, je suis l’ami des Guinéens et voilà pourquoi j’ai accepté cette invitation », dit-il.

Pour ce dîner gala qui aura lieu ce samedi 8 février à l’hôtel Sheraton Grand Conakry, Adama Dahico sera accompagné des artistes guinéens Sékouba Kandia avec l’ensemble instrumental, Bébé Baya, Kandet Kanté et Cheick Omar.

Maciré Camara