Le cfo à la Maison centrale : le FNDC dit que Foniké Menguè n’est pas demandeur

COMMUNIQUE- Conakry 11 mars 2021 : La cellule de communication du FNDC informe l’opinion publique que son responsable de la mobilisation et des antennes Oumar Sylla alias Foniké menguè ne prévoyait nullement de recevoir les marchands d’illusion en quête de légitimité et de légalité à travers un semblant de visite à la Maison Centrale de Conakry.



Le Camarade Foniké Menguè s’aligne ainsi derrière la position prise par la coordination nationale du FNDC qui ne reconnaît ni cette Assemblée Nationale illégitime, ni ce mandat anticonstitutionnel qui constituent une situation de prise en otage du pays par Alpha Condé et son clan.



Aujourd’hui, ce prisonnier personnel de M.Alpha CONDÉrappelle qu’en aucun moment, il ne peut et ne doit être objet de marchandage politique. Comme le jour du prononcé de son verdict injuste et injustifié par la juge du tribunal de Mafanco, Fonikè Manguè reste plus que jamais déterminé à continuer la lutte contre la dictature dans notre pays.



Aucun démarchage politique provenant de M. Alpha CONDÉ et ses sbires ne saurait le détourner de sa lutte, car les propositions ont toujours été faites pour sa libération, depuis le premier jour de son arrestation, et il les a déclinées dignement. Ainsi, il ne compte que sur la justice de l’histoire pour l’acquitter.



Pour finir la cellule de communication du FNDC rassure les militants et sympathisants pros démocratie que le camarade Foniké Menguè malade de COVID19 ou guérit ne rencontrera personne dans une quête effrénée de reconnaissance.



Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.



Cellule de communication du FNDC