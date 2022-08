Mis en place par le comité de normalisation de la fédération guinéenne de football (FGG), le comité de gestion provisoire (CGP) de la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) a été installé ce mardi 30 août 2022 par la présidente du comité de normalisation de la fédération guinéenne de football (FGG), Mme Sy Mariama Satina Diallo et de son vice-président, Sega Diallo.

A cette occasion, Lucien Guilao, président dudit comité a, au nom de ses collègues membres remercier les dirigeants du Conor pour la confiance placée en eux. Il a par ailleurs promis qu’ils feront tout pour mériter la confiance et surtout de relever les nombreux défis.

« Il y a non seulement du plaisir, de l’enthousiasme, de la motivation et de la mobilisation. Tout le monde est au courant de ce qui se passe et si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce qu’il y a de la normalisation aussi à faire au niveau de la ligue. Nous travaillerons dans ce sens et dans l’esprit du CONOR afin que la normalisation se passe bien et que ça se passe dans de bonnes conditions. On a besoin de mieux se structurer, aller chercher les bonnes idées ailleurs et essayer de les adapter ici. Notre rôle va être celui qui va être assigné par le CONOR », dira-t-il entre autres.

Pour sa part, la patronne du CONOR a félicité les membres du comité, avant de les rassurer que son institution mettra tout en œuvre pour leur faciliter la tâche afin qu’ils puissent atteindre les résultats escomptés.

Poursuivant, elle n’a pas l’occasion pour fustiger le comportement de l’équipe sortante de la Ligue en ces termes :

« On a oublié que la Ligue professionnelle est un démembrement de la fédération guinéenne de football. Il ne peut pas y avoir 2 fédérations en Guinée, on se serait même permis de faire des statuts, ce n’est pas possible, ce n’est pas concevable… »

