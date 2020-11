Le chargé d’Affaires de l’ambassade des USA rencontre le grand imam de la mosquée Fayçal

Le Chargé d’Affaires par intérim de l’Ambassade des Etats-Unis, Steven Koutsis a rendu visite le 5 novembre au Grand Imam de la mosquée Fayçal de Conakry à qui il a réitéré le soutien des Etats-Unis en faveur de la liberté de religion, de la liberté de rassemblement pacifique, et du dialogue inclusif. Le Grand Imam El-Hadj Mamadou Saliou Camara, un ancien bénéficiaire du programme des visiteurs internationaux IVLP du Département d’Etat américain, a mis l’opportunité à profit pour expliquer comment il œuvre pour encourager l’engagement non violent et le dialogue inter-religieux. Il a aussi souligné les efforts fournis par lui et ses collaborateurs dans la promotion de la paix au sein de l’ensemble des populations guinéennes, et a réaffirmé son désir de continuer à œuvrer aux côtés des Etats-Unis pour le renforcement de la paix.

Le Grand Imam El-Hadj Camara a en outre rappelé les liens forts qui unissent le peuple guinéen et le peuple américain, et a indiqué à quel point il a apprécié sa participation au programme des visiteurs internationaux IVLP sur le thème “Diversité religieuse et tolérance aux Etats-Unis”.

Le Chargé d’Affaires par intérim Steven Koutsis a exprimé ses remerciements au Grand Imam pour l’accueil chaleureux, et lui a dit tout le respect qu’il a pour le peuple guinéen, ainsi que le rôle joué par la mosquée pour le renforcement de la tolérance, l’unité nationale, et la paix inter-ethnique permanente. Steven Koutsis a aussi loué les efforts du Grand Imam El-Hadj Mamadou Saliou Camara pour ses efforts inlassables à maintenir le dialogue avec les acteurs clés de l’élection en vue d’éviter tout conflit post-électoral.

A l’issue de l’accueil chaleureux, le Grand Imam Mamadou Saliou Camara et ses collaborateurs ont convié le Chargé d’Affaires a effectué une visite au mausolée de la Camayenne qui abrite d’illustres héros Guinéens disparus tels que feux le Président Sékou Touré et l’Almamy Samory Touré.

La délégation américaine a également fait un tour de la mosquée Fayçal actuellement en rénovation.

Source : Ambassade des Etats-Unis à Conakry