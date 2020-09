Le chef de Village PRAC, Youssouf Sampil, investi le 20 septembre 2020 à Baro,  Parrain de la Fondation Malick CONDÉ

COMMUNIQUE- Le Chef de Village PRAC, Youssouf Sampil, reçoit sa couronne et est investi dans la vieille cité sacrée de Baro, Parrain de la grande Fondation Malik CONDE (paix à son âme) défunt jeune frère du Chef de l’État. Être auréolé d’une telle marque de sympathie et de privilège, est un signe de gratitude et de reconnaissance pour les énormes efforts consentis pour le rayonnement des salutaires œuvres de l’homme du 17 mai.

En effet, ce nouveau titre qui vient s’ajouter à celui de Chef de Village PRAC, sera sans doute, jalousement sauvegardé et mérité inchallah par l’engagement de l’ensemble de tous les villageois !

Par ailleurs, nous, Villageois, avions formulé pour notre père le PRAC, des vœux de succès éclatants à l’issue des prochaines consultations électorales et avions favorablement été répondus par le couple de génies protecteurs et bienveillants de la foret et de la marre Boley de cette belle et historique cité de Baro, à savoir : les génies Boley Karinkan et Boley Fadima.

Oints de cette bénédiction jamais démentie depuis plus de sept (07) siècles, précisément depuis 1239, ceci, après la bataille de Kirina, nous Villageois, restons à jamais galvanisés et rassurés de notre victoire sur les onze (11) candidats en lice pour la présidentielle du 18 octobre 2020.

Saisissons ces lignes, pour saluer les vénérés et respectables sages et toute la notabilité de Baro sans oublier nos gentils frères jeunes et nos tendres mères qui, eux aussi, ont tous, par leurs prières et bénédictions accepté de rehausser par leur présence massive, l’acte solennel de désignation de notre Chef de Village suivi de la cérémonie de lecture du Saint Coran pour des élections apaisées en Guinée.

Également, nos vives et chaleureuses félicitations à l’alter ego de notre Chef de Village, Youssouf Sampil, binôme de sa camarade Binetta DIALLO, Directrice Générale de la Société Navale de Guinée désignée à son tour, Marraine de ladite Fondation.

En route pour la victoire !

²Ma Guinée, c’est possible !²

Fait, à Kankan, le 21 septembre 2020

L’administrateur General

du Village PRAC

Mohamed FOFANA