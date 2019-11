Le chien héros du raid contre Baghdadi sera reçu à la Maison Blanche

Donald Trump est décidément admiratif de Conan, le chien qui a brillamment participé au raid contre Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh. Le président américain a partagé sur Twitter un montage où il récompense l’animal, initialement conçu et publié par le Daily Wire.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019