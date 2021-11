Le cimetière de Cameroun transformé en « marché » : le démenti formel de l’administrateur

Contrairement aux nouvelles qui circulaient sur la toile depuis hier, soi-disant que le cimetière de Cameroun a été transformé en marché, l’administrateur dudit cimetière rencontré ce mercredi 3 Novembre 2021, qualifie cette information d’intoxication.

Selon lui, tout serait parti de la commémoration des morts que les Chretiens catholiques font chaque année le 2 Novembre en allant dans les differents cimetières pour prier, poser des bougies et des fleurs sur les tombes.

« C’est vrai, il y a les femmes vendeuses de sandwich, d’eau minérale, de gâteaux, de bougies et tout ce dont les Chrétiens ont avaient besoin. Puisque hier, c’était la commémoration de leurs morts.Mais elles étaient là juste pour la journée d’hier seulement. Le Guineen ne vérife pas, il ne demande pas, mais il parle seulement pour parler. Ici il n’y a jamais eu de marché. Seulement à l’occasion de la fête des morts…Je suis là il y a maintenant 3 ans de cela, et tous les jours de 6 heures à 18 heures. Malgré mon maigre salaire de 440 mille francs par mois, je parviens au moins à mettre de l’ordre ici. Et je coordonne en plus les Mausolées dans la cour de Fayçal.Vous-même, vous pouvez le remarquer, le cimetière est balayé. Je ne pourrai jamais permettre qu’on installe le marché là où reposent nos devanciers. Donc, si les gens ne peuvent pas m’ encourager pour mon travail, qu’ils ne le sabotent pas pour me salir. » a indiqué Elhadj Biro Keita, administrateur du cimetière national (Cameroun).

Pour sa part, l’Imam Cissé du même cimetière national témoigne que le cimétière n’a jamais été transformé en marché. « C’est archi-faux. Ils ont menti. Ici, c’est Dieu qui nous a réunis, musulmans et chrétiens. Les chrétiens viennent souvent ici prier pour les morts, ils viennent très nombreux mais le cimetière n’a jamais été transformé en marché. Ceux qui ont dit cela veulent seulement nous salir mais que Dieu juge entre nous. »,, a-t-il temoigné.

Chaque 2 Novembre, les chretiens catholiques commémorent les morts dans les différents cimetières.

Christine Finda Kamano