Le CNEP du RPG menace de poursuites « un individu se faisant passer pour l’inspecteur de la jeunesse »

Dans un communiqué transmis à Mediaguinee, le Conseil National exécutif provisoire (CNEP) du Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) menace de poursuites judiciaires « un individu se faisant passer pour l’inspecteur de la jeunesse ».

Le Conseil National Exécutif Provisoire du RPG ARC-EN-CIEL à travers la

Direction nationale de la communication, informe l’ensemble des militants, sympathisants et l’opinion nationale, que toute déclaration publique n’ayant pas fait l’objet d’une concertation en amont en rapport avec la Direction nationale de la communication, n’engage nullement le parti et encore moins ses alliés.

Nous profitons de la même occasion pour mettre en garde, toute personne prétextant s’arroger un titre en usurpation flagrante de nos textes sur les antennes d’un média et cela au nom du parti, fera désormais l’objet de poursuites judiciaires.

Comme, c’est actuellement le cas d’un individu se faisant passer pour l’inspecteur de la jeunesse, rôle et qualité qui n’existe nulle part dans nos dispositions statutaires, encore moins émanant d’une décision des instances ordinaires.

A cet effet, nous invitons la presse nationale et internationale à œuvrer en toute responsabilité, afin d’éviter d’être des vecteurs de déclarations d’humeurs isolés qui peuvent dangereusement porter atteinte à l’image de notre institution politique et à leur crédibilité par ricochet.

Comme d’habitude, la Direction nationale de la communication procédera à nouveau, à une campagne de vulgarisation de nos divers canaux de communication officiels sur le plan local et au niveau de la diaspora et ainsi faciliter la fluidité des informations officielles.