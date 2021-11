Le CNRD autorise Dadis Camara et Sékouba Konaté à rentrer en Guinée

C’est officiel ! Après plus d’une décennie d’exil, les anciens chefs d’état guinéen, Moussa Dadis Camara et Sékouba Konate peuvent désormais rentrer au pays. L’ accord de leur retour a été donné par le CNRD, ce mardi 30 novembre, à travers un communiqué publié à la télévision nationale.

Selon, la porte-parole du CNRD, Lieutenant-colonel, Aminata Diallo: « Dans le cadre de son programme de renforcement de l’unité nationale et d’apaisement, le CNRD et son président, Colonel Mamadi Doumbouya ont accueilli favorablement les demandes de visite au pays formulées par les anciens chefs d’état vivant à l’étranger, le commandant à la retraite, Moussa Dadis Camara et le général d’armée à la retraite, Sékouba Konate » indique le communiqué lu par la porte parole du CNRD.

« Le gouvernement de la république sera instruit très prochainement par le président de la transition à prendre attache avec les deux(2) anciens chefs d’état pour examiner au cas par cas les modalités concrètes des visites susmentionnées », rassure le communiqué du CNRD.

Par ailleurs, à travers son communiqué, le CNRD tient à informer « la communauté nationale et internationale que cet acte purement humanitaire ne traduit en rien une volonté d’ingérence dans une quelconque procédure judiciaire »

