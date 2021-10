Le CNRD demande aux déguerpis de ne pas réoccuper les espaces déjà libérés

Ceux qui pensaient réoccuper les espaces déjà libérés sous Alpha Condé doivent prendre leur mal en patience. Le nouveau pouvoir leur a demandé de ne pas les réoccuper.

Dans un communiqué lu vendredi à la télévision, le CNRD dit constater avec regret que malgré les récents efforts consentis pour la libération des voies et espaces publics, d’encombrants physiques dans la ville de Conakry, les mêmes espaces sont encore réinvestis par des occupations et installations anarchiques qui causent des dommages aux usagers dans la circulation, augmentent les risques d’insécurité et ternissent l’image de la ville.

Le CNRD invite les citoyennes et citoyens de la ville de Conakry d’éviter toutes nouvelles installations sur ces espaces préalablement libérés et pour ceux qui se sont déjà réinstallés de libérer immédiatement les lieux.

Pour le cas spécifique des marchés, il est demandé aux vendeurs et vendeuses le respect scrupuleux des limites fixées par des murets et d’éviter toutes installations sur les voies de la circulation

La gouverneure de la ville de Conakry, les maires des communes et les présidents des conseils de quartier sont invités chacun en ce qui le concerne à veiller à l’exécution immédiate des présentes instructions.

Avec la Cellule de communication du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire (MUHAT)