« Le CNRD nous a dit qu’on aurait beaucoup plus à perdre en engageant un bras de fer » (Faya)

« Le CNRD a promis dans l’intérêt supérieur de ce pays de continuer la récupération des domaines de l’État quel que soit ce que chacun de nous serait tenté de faire. Ils ne reculeront pas », tel est l’un des passages de la réaction, ce mardi 22 février, à Mediaguinee du président du Bloc Libéral, (BL), Dr Faya Millimouno, sur la rencontre qui a eu lieu hier lundi avec les membres du CNRD et certains leaders politiques.

Le président du BL : « ils ont dit à chacun de nous, que contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état d’une manigance qui serait en cours pour éliminer des candidats ou pour soutenir un candidat, le CNRD a été clair, aucun d’eux, aucun membre du gouvernement ne sera candidat à une élection qui suivra. Et eux-mêmes ne seront candidats à aucune élection qui suivra. Et, donc ils n’ont pas de candidat. Et, ils n’ont aucun agenda caché de vouloir éliminer un candidat quelconque. Ils ont déploré par contre que les leaders politiques que nous sommes, nous nous saisissons de ces rumeurs pour faire des déclarations de nature à mettre la quiétude sociale en danger. Et, ils ont été fermes à l’effet d’inviter la classe politique plutôt à apporter le soutien qu’ils peuvent pour la réussite de cette période transitoire ».

Et de poursuivre en disant qu’ils ont promis dans l’intérêt supérieur de ce pays de continuer la récupération des domaines de l’État: » quel que soit ce que chacun de nous serait tenté de faire, ils ne reculeront pas. Ils nous l’ont dit clairement. Les domaines de l’État seront récupérés. C’est que le colonel Mamadi Doumbouya qui avait un bail d’un domaine de l’État, il l’a rendu. Et, ils ont informé que parmi les récupérations en cours, il y a des officiers supérieurs qui sont concernés. Il y a même les membres de CNRD qui sont concernés. Donc, ce n’est dirigé contre personne. Ce n’est dirigé contre aucune ethnie.(…) ».

« Dans l’intérêt général, un moratoire est mis sur les manifestations. Parce que comme ils l’ont dit trop de jeunes ont perdu la vie dans les manifestations dans notre pays. Pour garder toute la sérénité nécessaire, il faut que la classe politique s’inscrive dans la voie de participer le mieux qu’elle peut à la réussite de cette période transitoire », a t il indiqué.

Répondant à la question de savoir si réellement, ils ont été menacés d’être privés de leurs passeports et de la fermeture de leurs QG, notre interlocuteur a confié: » ils ont rappelé qu’avant leur arrivée, parmi les leaders politiques que nous sommes, certains n’avaient pas leurs passeports. D’autres étaient en exil. Il y’a en a qui étaient en prison. Pour être plus clair, ils ont dit on aurait beaucoup plus à perdre en engageant un bras de fer ».

Plus loin, l’opposant est revenu sur la demande formulée par la classe politique aux membres du CNRD: « Et, nous en avons profité pour revenir sur les sollicitations que la classe politique avait déjà faite, c’est-à-dire un dialogue. Et, nous avons aussi souhaité, comme le président Mamadi Doumbouya lui-même l’a dit dès le début de cette période transitoire, que la justice demeure la boussole. (…) ».

Elisa Camara

+224654957322