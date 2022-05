La proposition de 39 mois comme durée de la transition faite par le CNRD continue d’alimenter le débat dans la cité. Interrogé sur la question, le président Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma que cette proposition est un pas qui pose le débat.

« Je pense que c’est déjà un pas et ça ouvre déjà le débat. Puisque quand on analyse le contenu de son discours, lui-même (Colonel Doumbouya) reconnait qu’il n’y a pas de différend qui n’est pas surmontable. Ça veut dire que tout ce qu’on attendait, qu’il y est une proposition. Les 39 mois qu’il a proposé, la question qu’on se pose est de savoir c’est à partir du 5 septembre ou c’est à partir de la promulgation par lui-même après le vote du CNT ? La seconde question est que dans les 39 mois, quelles sont activités qui seront menées ? C’est tout un débat qu’il nous ouvre et je pense que nous, la classe politique responsable, nous pouvons nous retrouver pour analyser. Mais nous ne pouvons aussi être la cause ou le retard de l’exécution du programme (…) », explique-t-il.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Vous savez, le pouvoir est très compliqué. Tout ce qu’on est en train de dire publiquement, ce n’est pas ce qu’elles (autorités de la transition) font dans la diplomatie. Ces autorités elles-mêmes viennent d’envoyer des gens vers la CEDEAO. Je pense que cette proposition faite va être discutée et je suis convaincu que le consensus va primer (…) Moi je les félicite d’avoir fait un pas. Maintenant dans le débat de fond, nous allons trouver un consensus. Parce que je pense qu’il (chef de l’Etat) n’a fait qu’une proposition. C’est bien qu’il pose le débat et je suis sûr que la Guinée qui va gagner. »

Youssouf Keita